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Американист: Израиль ждут тяжелые времена, потому что пришел Байден

Американист: Израиль ждут тяжелые времена, потому что пришел Байден

Специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики США и региональным проблемам нераспространения ядерного оружия, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев считает, что новая администрация постарается обнулить все договоренности Трампа с Израилем.

«Идет процесс обнуления тех обязательств, которые взял лично Трамп. Ситуация нормализации отношений Израиля с ближневосточными странами и вообще переконфигурирования отношений к Израилю у США была личной политикой Трампа, а не Госдепа США, даже когда он был под Помпео. И теперь команда Байдена делает шаг назад», — заявил Дмитрий Евстафьев в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Первые шаги Джо Байдена на посту президента США. Как защитить Россию и мир от щупалец американской демократии?».

По мнению политолога, отменяя указы Трампа, администрация Байдена смотрит, что им может предложить Израиль.

«Нюанс в том, что они ожидают от Израиля некоторых уступок, и, я думаю, они их получат. Напомню, что «арабскую весну» устроили не республиканцы, а демократическая партия, и это было частью их большой стратегии», — отметил Дмитрий Евстафьев.

Американист: Израиль ждут тяжелые времена, потому что пришел Байден

Эксперт обращает внимание, что нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс является специалистом по арабским странам.

«Многие делают ошибку, когда говорят, что господин Бернс — это специалист по России. Ничего подобного, он арабист, и все дела на Ближнем Востоке знает очень хорошо», — пояснил Дмитрий Евстафьев.

Показательным считает эксперт отмену Байденом одного из первых указов Трампа, ограничивающий въезд в США из мусульманских стран.

«Если мы посмотрим на ту большую коалицию, которая пришла в США к власти, мы увидим очень интересные, в том числе исламские организации. Байден снял ограничения на въезд из мусульманских стран. Он как будто говорит мусульманам: «Давайте, теперь главный я». Поэтому игра там будет серьезная», — считает Дмитрий Евстафьев.

Американист: Израиль ждут тяжелые времена, потому что пришел Байден

По мнению политолога, США не намерены отказываться от поддержки Израиля, но его ждут непростые времена.

«И очень трудный период ждет гражданина Нетаньяху лично. Я сомневаюсь, что он сможет оставаться таким активным политиком в условиях, когда у него отняли вседозволенность», — заявил Дмитрий Евстафьев.

Ранее сообщалось о том, что король Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа был награжден Дональдом Трампом медалью за налаживание отношений с Израилем.

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