Американист: Израиль ждут тяжелые времена, потому что пришел Байден

Специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики США и региональным проблемам нераспространения ядерного оружия, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев считает, что новая администрация постарается обнулить все договоренности Трампа с Израилем.

«Идет процесс обнуления тех обязательств, которые взял лично Трамп. Ситуация нормализации отношений Израиля с ближневосточными странами и вообще переконфигурирования отношений к Израилю у США была личной политикой Трампа, а не Госдепа США, даже когда он был под Помпео. И теперь команда Байдена делает шаг назад», — заявил Дмитрий Евстафьев в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Первые шаги Джо Байдена на посту президента США. Как защитить Россию и мир от щупалец американской демократии?».

По мнению политолога, отменяя указы Трампа, администрация Байдена смотрит, что им может предложить Израиль.

«Нюанс в том, что они ожидают от Израиля некоторых уступок, и, я думаю, они их получат. Напомню, что «арабскую весну» устроили не республиканцы, а демократическая партия, и это было частью их большой стратегии», — отметил Дмитрий Евстафьев.

Эксперт обращает внимание, что нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс является специалистом по арабским странам.

«Многие делают ошибку, когда говорят, что господин Бернс — это специалист по России. Ничего подобного, он арабист, и все дела на Ближнем Востоке знает очень хорошо», — пояснил Дмитрий Евстафьев.

Показательным считает эксперт отмену Байденом одного из первых указов Трампа, ограничивающий въезд в США из мусульманских стран.

«Если мы посмотрим на ту большую коалицию, которая пришла в США к власти, мы увидим очень интересные, в том числе исламские организации. Байден снял ограничения на въезд из мусульманских стран. Он как будто говорит мусульманам: «Давайте, теперь главный я». Поэтому игра там будет серьезная», — считает Дмитрий Евстафьев.

По мнению политолога, США не намерены отказываться от поддержки Израиля, но его ждут непростые времена.

«И очень трудный период ждет гражданина Нетаньяху лично. Я сомневаюсь, что он сможет оставаться таким активным политиком в условиях, когда у него отняли вседозволенность», — заявил Дмитрий Евстафьев.

Ранее сообщалось о том, что король Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа был награжден Дональдом Трампом медалью за налаживание отношений с Израилем.