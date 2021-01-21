Венесуэла требует перевести Сааба под домашний арест

Каракас, 21 января. Власти Венесуэлы потребовали перевести Алекса Сааба под домашний арест. МИД подчеркнул, что его незаконно удерживают в Кабо-Верде с 12 июня 2020 года, сообщает Prensa Latina.

Суд Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS) принял решение о переводе Сааба под домашний арест 2 декабря 2020 года. Было принято во внимание слабое состояние его здоровья. МИД Венесуэлы подчеркивает, что решение суда до сих пор не было выполнено. Кабо-Верде отказывается признавать полномочия суда ECOWAS, хотя входит в это сообщество.

В Венесуэле считают арест Сааба заказом ушедшей администрации Белого дома, которая проводила последовательную враждебную политику против Мадуро и стремилась дискредитировать официальные власти Венесуэлы. Белый дом утверждает, что Алекс Сааб, колумбийский бизнесмен ливанского происхождения и доверенное лицо Мадуро, является одной из ключевых фигур, причастных к контрабанде венесуэльского золота и отмыванию денежных средств для правительства в Каракасе.