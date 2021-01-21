Соболь задержали из-за призывов к незаконным митингам

Москва, 21 января. Любовь Соболь была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Юристка призывала граждан страны присоединиться к противоправным митингам в поддержку блогера Алексея Навального 23 января. О задержании соратницы Навального рассказал адвокат Владимир Воронин в социальных сетях.

Бывший коллега Соболь объяснил Федеральному агентству новостей (ФАН), что она сама провоцирует возбуждение уголовных дел и не раз конфликтовала с сотрудниками ФБК (иноагент, запрещен в РФ) и самим Алексеем Навальным. На юристку в декабре 2020 года было возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища. В январе ее еще раз задержали за неповиновение полиции на территории аэропорта Внуково.