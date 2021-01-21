Эксперты объяснили провал испытаний в США новых «лунных» двигателей

Американцы в очередной раз включились в «лунную гонку», но политическая торопливость не позволила им даже успешно стартовать в ней, заявили ФАН российские эксперты. Проведенные НАСА испытания двигателей ракеты для полета к Луне завершились неудачей.

«У американцев нет рабочего двигателя для ракеты»

Российские эксперты назвали провалом проведенные НАСА на прошлой неделе испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System, созданной для полетов к Луне и Марсу.

Четыре двигателя RS-25 установили на специальную опору на территории комплекса НАСА в Миссисипи (США). Все они успешно загорелись, однако проработали лишь минуту вместо запланированных восьми. Точную причину преждевременного выключения двигателей пока не назвали — специалисты выясняют, что именно пошло не так.

Единственным достижением этих испытаний является то, что ракетные двигатели удалось вовремя заглушить и они не взорвались, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

«Огневое испытание двигателя для тяжелой ракеты закончилось вполне ожидаемо — неудачей и показало, что у американцев нет рабочего двигателя для ракеты, — прокомментировал ФАН произошедшее в НАСА российский ученый. — Так, чтобы с первого раза все закончилось удачно, бывает крайне редко, если не сказать, что не бывает никогда».

Новые двигатели предназначены для тяжелой ракеты, которая должна была быть запущена в рамках финансируемой правительством США пилотируемой космической программы НАСА по отправке людей на Луну «Артемида».

Объявленная в мае 2019 года новая лунная программа США не случайно получила такое имя. Согласно греческой мифологии, Артемида — сестра-близнец Аполлона, имя которого носила первая американская программа исследования Луны. Главная проблема, с которой сразу же столкнулись в США — отсутствие тяжелой ракеты и двигателей, которые могли бы доставить ее на орбиту естественного спутника Земли.

После завершения космической программы «Спейс шаттл» осталось несколько двигателей от разгонных блоков космических челноков. Их решили усовершенствовать и использовать для новой космической программы. Двигатели достали со склада, внесли ряд доработок и решили испытать огнем.

По словам Натана Эйсмонта, то, что директор НАСА не признал неудачу этой попытки, можно объяснить человеческим фактором.

«Мало кто склонен признаваться в неудачах, а тем более человек такого ранга. Он будет до последнего говорить, что с двигателем все хорошо, а когда наступит время запуска, просто перенесет сроки старта», — считает ведущий научный сотрудник ИКИ РАН.

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что причина провала испытаний —в политической торопливости администрации США. По его мнению, американцы в очередной раз включились в «лунную гонку», на этот раз с Китаем.

Собственную программу исследования Луны в КНР запустили еще в 2004 году. Названная именем лунной принцессы из китайских легенд «Чанъэ», она рассчитана на 15 лет.

После ряда удачных запусков в 2019 году США решили перехватить инициативу у Китая. Луна вновь становится политическим вопросом, а республиканцы замыслили сделать «лунную программу» локомотивом второй президентской гонки Дональда Трампа. Так испытание ракетного двигателя из технического вопроса превратилось в политический, утверждает Владимир Евсеев.

«Сейчас идет серьезная, назову ее так, «лунная гонка» США и Китая, и поэтому заявление директора НАСА об успешном испытании двигателя для тяжелой американской ракеты не более чем политическое. Тем более что прожиг двигателя для получения всей информации должен быть больше, а не одна минута, как в итоге вышло», — рассуждает военный эксперт.

«Когда подходит срок испытаний, все вдруг напрягаются»

Такая торопливость и политическая ангажированность может пагубно сказаться на всей лунной программе США, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Как показывает опыт космических разработок СССР, России и США, испытания и устранение неполадок — очень долгий процесс, который занимал порядка десяти лет.

Те же американцы до сих пор не могут реализовать проект «Джеймс Уэбб». Этот космический телескоп должен был заменить легендарный «Хаббл». Изначально прибор рассчитывали вывести в космос в 2007 году. Но из-за технических накладок и проблем срок переносился несколько раз. Теперь НАСА планирует старт ракеты с телескопом на борту 31 марта 2021 года.

Это не окончательный срок, считает российский ученый Натан Эйсмонт.

«Когда подходит срок, все вдруг напрягаются и кому-то приходится сказать, что старт в очередной раз переносится. Конечно, может такое случится, что американцам удастся в срок реализовать свою «лунную программу». Но, как показывает практика, такое не происходит никогда», — утверждает собеседник ФАН.

Проводя такие «удачные», по их мнению, испытания, НАСА рискует получить недоработанные двигатели и, как следствие, серьезные проблемы, в том числе и финансовые, считает военный эксперт Владимир Евсеев.

«Такая торопливость явно не способствует проведению нормальных испытаний. Если стендовые испытания на земле будут некачественные, трудно будет обеспечить работу ракетоносителя в целом, — утверждает эксперт. — Это может проявиться уже на начальном этапе запуска ракеты. Последние огневые испытания породили больше вопросов к двигателю, о его готовности к летным испытаниям».

Согласно американской программе, возвращение человека на Луну должно состояться в 2024 году. Программа рассчитана, как минимум, на 10 запусков к естественному спутнику Земли и продлится до 2030 года, после чего, вероятно, уступит место программе по освоению Марса.

Но возможно, что эти планы так и останутся только на бумаге. Лунная программа НАСА уже встретила сопротивление со стороны Конгресса и Сената США, которые не позволили сократить научную космическую программу в угоду пилотируемым полетам на Луну.

Да и администрация Джо Байдена планирует больше уделить внимания изучению Земли из космоса. Впрочем, США могут и не отказаться от лунных планов, просто сдвинув их на более поздние сроки.