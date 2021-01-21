Адвокат Ефремова рассказал, когда актер подпишет кассацию

Москва, 21 января. Петр Хархорин, адвокат Михаила Ефремова, выезжает в Белгородскую область, где в понедельник у него запланирована встреча с актером в ИК-4. Кассационная жалоба полностью готова, осталось только, чтобы он ее подписал, передает корреспондент ФАН.

Болезнь Ефремова, которая, к счастью, оказалась не коронавирусом, не помешает ему встретиться с адвокатами.

«В понедельник мы будем у Михаила Олеговича, — рассказал ФАН Петр Хархорин. — Он должен подписать кассационную жалобу. Во вторник возвращаемся, а уже в среду отправляем ее».

По словам Хархорина, Ефремов действительно немного приболел, но это обыкновенная сезонная простуда, не связанная с коронавирусом.

Адвокаты пока не могут сказать, на что они опираются в кассационной жалобе. По данным ФАН, прежде всего они будут основываться на отсутствии претензий со стороны родственников погибшего Сергея Захарова, ведь защита актера решила все вопросы выплат в досудебном порядке, что должно сыграть в пользу Ефремова.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего джипа, вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль курьера Сергея Захарова. В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице. Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы. Сейчас адвокаты пытаются добиться сокращения срока и наказания, не связанного с реальной «отсидкой».

Ранее Ефремов усомнился в возможности вернуться в актерскую профессию после освобождения.