Почему новая администрация Байдена может запретить криптовалюту

Не успела новая администрация 46-го президента США Джо Байдена приступить к исполнению своих обязанностей, как уже начала наводить неоправданную панику. Кандидат на пост министра финансов страны Джанет Йеллен, выдвинутая Байденом, предложила законодателям значительно сократить использование криптовалют, в том числе и биткоина. По ее мнению, виртуальные деньги в основном «используют для незаконной и даже мошеннической деятельности».

Заявление Йеллен дало понять, что новая администрация Белого дома крайне враждебно настроена по отношению к криптовалюте, поэтому намерена ужесточить ее регулирование.

В беседе с сенатором Мэгги Хассан Йеллен обозначила опасность использования криптовалюты террористами, назвав это большой проблемой.

«Технологии с течением времени меняются, поэтому наша работа по решению проблем, связанных с финансированием терроризма, должна меняться вместе с ними. Криптовалюты — это особая проблема. И я думаю, что многие из них созданы и используются для незаконного финансирования», — уверена Йеллен.

Женщина призвала чиновников изучить способы, которые полностью бы искоренили виртуальную валюту.

«Мы должны ограничить ее использование, а также убедиться, что через эти каналы не происходит отмывание денег», — сказала она.

Вслед за Йеллен аналогичную озабоченность выразили крупные американские инвесторы — нужно ведь как-то поддержать демократов. С мнением Джанет согласился даже Европейский центральный банк. Сторонники биткоина с этим мнением категорически не согласны. По их мнению, криптовалюта — идеальная возможность защитить свои сбережения от обесценивания и обойти хитрые манипуляции банков.

«Биткоин обеспечивает прочную основу для большого количества проектов. Некоторые из них способны изменить природу денег к концу десятилетия», — отреагировал главный технический директор криптобиржи Bitfinex Паоло Ардойно.

Сейчас мир переживает всплеск интереса к биткоину — инновационной платежной системе, использующей одноименную единицу для учета операций. В прошлом году его цена взлетела на целых 300%. К 20 января курс биткоина упал на 7,59%. Его стоимость составила примерно 34 183 доллара за единицу.

Очевидно, если новая администрация во главе с новоиспеченным президентом все-таки умудрится запретить криптовалюту или даже ограничить ее использование, то наживет множество новых врагов, в том числе и среди своих избирателей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что главный конкурент биткоина — криптовалюта Ethereum, созданная российским программистом Виталиком Бутериным, может подорожать более чем в семь раз и достигнуть показателя в 10 500 долларов.