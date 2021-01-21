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ФБК снова толкает россиян на штрафы, обещая их оплатить

ФБК опять подставляет народ под штрафы, обещая их оплатить
Сегодня, 21 января, руководитель сети региональных штабов ФБК (признан иноагентом) Леонид Волков в очередной раз призвал сторонников Алексея Навального прийти на несанкционированный митинг. И, естественно, обещал оплатить все штрафы, которые получат люди за участие в незаконном мероприятии. Подобные призывы и обещания звучат перед каждым митингом, на котором люди должны рисковать своими свободой и кошельком, выступая за свободу Навального или за теплое депутатское место для Любы Соболь. Но, как выяснилось, максимальное количество оплаченных штрафов — менее 10%. И, скорее всего, это штрафы самих сотрудников ФБК.

Ежегодно ФБК выкладывает на сайте отчет перед людьми, которые шлют донаты в поддержку фонда, а в реальности — для оплаты поездок сотрудников за границу, для отдыха в шикарных отелях и обедов в элитных ресторанах.

Возьмем 2019 год — активный на несанкционированные митинги, организованные ФБК после того, как Любовь Соболь, собрав подписи «мертвых душ», не была зарегистрирована в качестве кандидата в депутаты. В конце года в отчете фонда появилась информация об оплате штрафов митингующих.

ФБК опять подставляет народ под штрафы, обещая их оплатить
Переходим к официальной статистике ГУ МВД по Москве. Согласно данным полиции, только в столице на митингах было задержано более трех тысяч человек, выписано штрафов на сумму 44 млн 900 тыс. руб. Общий отчет МВД РФ не публиковало.

С учетом того, что всего на митингах, которые организует Навальный и его команда, подбивая наивных людей к нарушению закона, было задержано порядка шести тысяч человек, то можно предположить, что общее количество штрафов было на 80 млн руб. Даже согласно официальному отчету ФБК, они оплатили менее 10%.

ФБК опять подставляет народ под штрафы, обещая их оплатить

А теперь попытаемся вычислить, кто получил эту помощь. Начнем с Любови Соболь — именно она призывала людей выбить для нее депутатское кресло, не опасаясь ареста (ведь она — мама несовершеннолетнего ребенка). Естественно, за это у нее были штрафы, так как административный арест получить по закону она не могла. Общая сумма штрафов за июль–август 2019 года составила 1,5 млн руб.

Теперь смотрим на ее долги — на данный момент Соболь должна огромную сумму, но штрафов у нее нет. Более 27 млн руб. — «Московскому школьнику», 526 337 руб. и 373 341 руб. — материальный ущерб, нанесенный митингами и 225 042 руб. — иные взыскания имущественного характера в пользу юридических и физических лиц. Около двух миллионов рублей — исполнительские сборы. То есть все штрафы у Соболь оплачены (можно смело сказать, что средства взяты из фонда).

Кстати, еще она дважды успела отдохнуть за границей. И это при зарплате, с ее же слов, в 2019 году — 90 тыс. руб. и фактически неработающем муже.

ФБК опять подставляет народ под штрафы, обещая их оплатить

Если верить ФБК, то никаких выплат адептам Навального ждать не стоит. Особенно в регионах, где руководители периферийных штабов неоднократно жаловались на то, что из центра не приходят деньги.

Если у ФБК есть деньги, которые его руководители готовы потратить на нарушение закона, то может лучше вначале им выплатить то, что предписано законом. Причем законом любой страны: если проиграл суд — платить обязан.

А фонд до сих пор должен 10 тыс. руб. исполнительского сбора, более 27 млн. руб. — солидарный долг за клевету на компанию «Московский школьник», около полумиллиона — налоги.

Кстати, в демократических и любимых адептами ФБК США, странах Евросоюза неуплата налогов — страшное преступление. За это можно получить приличный срок. И это мы привели в пример только те долги, по которым уже начато исполнительное производство. А сколько еще должен фонд — невозможно сосчитать. Так что митингующие в очередной раз не получат никакой помощи и влезут в огромные штрафы, а возможно, и в уголовные дела.

Помощи от ФБК ждать не стоит — в 2019 году его представители даже на заседания не приходили. Только респостили в соцсетях про несправедливый суд. В день оглашения приговора одному из сторонников ФБК, получившему реальный срок заключения, супруги Навальные, Соболь и практически все руководство фонда гуляли на шумной вечеринке и даже не поленилось выложить в Сеть видео с праздника.

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ предостерегла граждан страны о недопустимости нарушения закона (участие в несанкционированных митингах), а также предупредила, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований — привлечение виновных лиц к административной ответственности.

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