Политолог рассказал, почему Украина не хочет слышать Донбасс

Киев не готов к переговорам ни с Россией, ни Донецкой и Луганской народными республиками, потому что не хочет никого слышать. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Переговоры Путина и Зеленского

Россия и Украина могут примириться за один день — ключ от решения конфликта якобы в руках российского президента Владимира Путина. С таким мнением выступил советник по информационной политике делегации Киева в ТКГ по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.

В свою очередь бывший президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук НСН разъяснил заявление Алексея Арестовича.

«Это нужно не только Киеву, но и России. Когда речь идет о конфликте, по сути войне в Донбассе, и в этой войне участвует Россия (киевские власти отрицают, что на территории Украины идет гражданская война, перекладывая вину за свое бездействия на мнимую российскую угрозу. — Прим. ФАН), то это в Киеве решить нельзя. Нужно встретиться президентам России и Украины и составить план по установлению мира в Донбассе. Сейчас в решении проблемы участвует много стран и организаций — Германия, Франция, ОБСЕ, Совет Европы, ПАСЕ, а война продолжается», — отметил Кравчук.

Киев не желает слышать Донбасс

Как отметил Владимир Соловейчик, переговоры — всегда лучше, чем война или пограничные провокации со стрельбой. Но возникают вопросы.

«Во-первых, если, по мнению Кравчука, нынешние киевские правители готовы к переговорам, то почему с украинской стороны по сей день продолжаются вооруженные провокации, обстрелы территории ДНР и ЛНР? Во-вторых, если киевские правители стремятся к миру в Донбассе, то зачем им добиваться права получения от Соединенных Штатов летального оружия? В-третьих, почему киевские правители не хотят говорить напрямую с жителями ДНР и ЛНР и представляющими их интересы властями? Наконец, в-четвертых, к чему все эти разговоры о «российском присутствии» и прочих глупостях?» — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, Кравчук весьма неискренне сыграл свою роль, выдвигая такого рода нелепое предложение. Впрочем, это неудивительно, считает эксперт. Ведь первый президент Украины (с 1991 по 1994 год) известен тем, что, будучи крупным номенклатурным аппаратчиком (секретарем ЦК КПУ, председателем Верховного Совета Украинской ССР), к моменту развала СССР, как и многие его соратники по партноменклатуре, перековался в явного антикоммуниста, антисоветчика и русофоба.

«Он превратился в открытого и рьяного украинского буржуазного националиста, фактически предав своих товарищей по КПУ, к запрету которой в августе 1991 года он приложил руку. Напомню, именно его соратник, на тот момент вице-премьер Украины и бывший первый секретарь Киевского горкома КПУ Константин Масик в 1991 году при правлении Кравчука открыто угрожал нашей стране применением ядерного оружия (оно тогда еще было на украинской территории). Со стороны Кравчука ни тогда, ни потом никаких протестов не вызвало», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.