Режиссер Андрей Кравчук привлекал саперов для съемок фильма «Пальмира»

Москва, 21 января. Российский режиссер и сценарист Андрей Кравчук рассказал ФАН о съемках нового военного фильма «Пальмира». К работе над кинолентой привлекались настоящие саперы, которые служили в Сирии.

Режиссер фильмов «Итальянец», «Адмиралъ», «Викинг» и «Союз спасения» сообщил, что съемки кинокартины о судьбе саперов в Сирии завершены, и на данный момент идет монтажно-тонировочный период. Фильм снимался в Крыму. По словам создателя, к работе над лентой привлекались настоящие саперы. Они помогали в создании декораций и консультировали съемочную группу.

«С нами работали как консультанты настоящие саперы, которые ездили в Сирию, — подчеркнул автор «Пальмиры». — Были сирийцы тоже. Мы копировали натуры при создании декораций и очень сильно рассчитывали на их консультации. Плюс, мы пересмотрели невероятное количество материала. У нас также есть материал, частично снятый в Сирии».

Андрей Кравчук сообщил, что пандемия COVID-19 практически не повлияла на процесс съемок — за исключением того, что сам он заболел коронавирусом. Режиссер признался, что тяжело перенес болезнь.

В основу сюжета картины лег рассказ о разминировании сирийского города перед выступлением оркестра Валерия Гергиева. Создатель фильма рассказал о том, что проект военной драмы появился благодаря сотрудничеству с Алексеем Учителем, ставшим продюсером фильма.

«Алексей Ефимович предложил мне прочитать сценарий Арифа Алиева, и он мне очень понравился, потому что в центре стоит интересная, яркая и необычная судьба немолодого сапера, это показалось мне очень интересным, — признался Андрей Кравчук. — Я давно хотел сделать какой-то военный фильм. Сейчас все сложилось в одно целое».

Режиссер рассказал немного о том, каким получился новый фильм.

«Он разный по настроению: есть там и любовь, и война, и дружба, и сложные отношения между людьми, — охарактеризовал киноленту Кравчук. — Мне кажется, в центре стоит любопытная и очень интересная судьба человека. И война — это обстоятельства, при которых мы раскрываем очень многое. И семейные отношения, и все остальное».

Пока режиссеру «Пальмиры» неизвестно, когда точно новый фильм выйдет на экран. Предположительно, премьера состоится в январе-феврале 2022 года.

«Мы с Алексеем Ефимовичем говорили, что, возможно, в следующем году, в начале следующего года где-то, — сказал Кравчук. — Это не новогодняя история все-таки, а к осени я не успею».

Пальмира — один из богатейших городов поздней Античности, расположенный в центре Сирии, между Дамаском и Евфратом. В 1980 году археологические памятники Пальмиры вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В мае 2015 года боевики из группировки «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) захватили древний город.

Многие исторические памятники подверглись разграблению и уничтожению. 27 марта 2016 года сирийская армия при поддержке авиации ВКС РФ освободила Пальмиру, но уже в сентябре эта территория снова оказалась в руках боевиков. В марте 2017 года город был повторно возвращен под контроль сирийского правительства. В настоящее время Россия оказывает поддержку сирийскому правительству в восстановлении объектов культурного наследия.

Ранее режиссер Алексей Учитель в эксклюзивном интервью с ФАН поделился впечатлениями от фильма «Пальмира».

1 Организация запрещена на территории РФ.