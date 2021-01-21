Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Минобороны ПНС Ливии организовало похороны жертв взрыва в Джанзуре

Минобороны ПНС Ливии организовало похороны жертв взрыва в Джанзуре

Триполи, 21 января. Прощальная панихида проходит на территории Академии морских исследований на западе Ливии.

Министерство обороны Правительства национального согласия организовало похороны главы колледжа Ахмеда Аюба и декана Военно-морского факультета Салема Абу Салаха. Бригадные генералы погибли во время взрыва склада боеприпасов в Джанзуре.

Ведомство также выразило соболезнования родным и близким военнослужащих.

Ранее международная редакция Федерального агентство новостей сообщала, что взрыв неизвестного устройства случился накануне в квартале Ас-Сайяд под Триполи. В результате инцидента на территории академии начался пожар, в котором погибло три человека, пятеро получили ранения различной степени тяжести. Последних экстренно доставили в больницу. Полиция ведет расследование.

Минобороны ПНС Ливии организовало похороны жертв взрыва в Джанзуре

Новости партнеров