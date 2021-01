Минобороны ПНС Ливии организовало похороны жертв взрыва в Джанзуре

Триполи, 21 января. Прощальная панихида проходит на территории Академии морских исследований на западе Ливии.

Министерство обороны Правительства национального согласия организовало похороны главы колледжа Ахмеда Аюба и декана Военно-морского факультета Салема Абу Салаха. Бригадные генералы погибли во время взрыва склада боеприпасов в Джанзуре.

Ведомство также выразило соболезнования родным и близким военнослужащих.

#Libya- funeral of #GNA Commander of Naval Academy, Brigadier General Ahmed Ayoub & Commander of Naval College, Brigadier General Salem Abu Salah, who were killed in the explosion in the Naval Academy in Janzour, west of #Tripoli & condolence letter from Ministry of Defense pic.twitter.com/8X6LfnFwcH