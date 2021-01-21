Психолог Абравитова рассказала, в каком возрасте уже поздно устраиваться в офис

Людям старше 40 лет не стоит устраиваться в офис без опыта работы в аналогичной структуре. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Специалист прокомментировала сведения AliExpress о том, что спрос россиян на антистресс-товары в январе стал максимальным за 3 года.

«Работа вызывает хронический стресс, тем более офисная. Корпоративные порядки очень жесткие. Людям предписывают следовать ряду внутренних правил, заставляют соревноваться. Нормальное человеческое общение в таких местах также пресечено. Голова человека постоянно занята мыслями о том, как не нарушить дисциплину. Полной адаптации к такой системе никогда не может быть, потому что она изначально создана для того, чтобы человек постоянно был в тревоге», — отметила психолог.

Она указала, кто и почему все же может приспособиться и работать в таких условиях.

«Молодое поколение, начиная уже со школы и университета, воспитывается в подобной западной корпоративной системе. Такие люди еще хоть как-то могут адаптироваться к такой среде», — пояснила эксперт.

В завершение психолог уточнила, кому не стоит рассматривать для себя варианты трудоустройства в офис.

«Людям старшего возраста реже удается спастись от стресса. Обычно это заканчивается плачевно — нервными расстройствами, нарушениями сна. Людям после 40 лет я уже не советовала бы устраиваться в такие структуры. Некоторых психосоматика доводит до того, что открывается язва или даже возникают онкологические заболевания. Если вы понимаете, что не можете существовать в такой системе, меняйте работу. Причем не нужно выбирать аналогичную корпорацию», — резюмировала Марианна Абравитова.

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