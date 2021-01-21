Начинающим инвесторам могут запретить продавать сложные финпродукты

Сенаторы внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете продажи Центральным банком РФ начинающим инвесторам сложных финансовых продуктов. Об этом журналистам сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

«Законопроект предусматривает наделение Банка России правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним предоставляется потребителю неполная или недостоверная информация или если принятие решения требует наличия определенного опыта и знаний», — сказал Журавлев.

По словам парламентария, также устанавливается обязанность обратного выкупа продуктов финансовыми организациями, если продукт уже был продан потребителю.

Кроме того, финансовые организации будут обязаны предоставлять более широкую информацию о заключаемых договорах, включая данные об условиях и последствиях, а также о рисках, которые связаны с их заключением. Центробанк будет устанавливать требования к объему и содержанию этих сведений.

«Мы также переносим срок начала тестирования инвесторов — с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 год, — сказал Журавлев. — И четко прописываем, какие продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке».

Он отметил, что законопроект был разработан из-за того, что в прошлом году наблюдались многочисленные злоупотребления на финансовом рынке. Например, потребителей финансовых услуг вводили в заблуждение о потенциальных рисках приобретаемых продуктов. Часто также встречалось дезинформирование россиян о доходности продуктов.

Сенатор напомнил, что эта тема поднималась на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации в конце 2020 года с участием спикера палаты Валентины Матвиенко и главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.