Депутат Шерин рассказал о последствиях атаки на «Северный поток — 2» из-за Навального

Депутат Госдумы Александр Шерин рассказал о целях и последствиях атаки Запада на «Северный поток — 2» под предлогом защиты арестованного блогера Алексея Навального. Ранее стало известно, что Европарламент намерен обратиться к Европейскому союзу с требованием остановить строительство газопровода «СП-2» из-за ареста Навального.

В проекте резолюции содержится призыв к странам ЕС немедленно остановить работы по прокладке газопровода, а также ввести санкции, включающие запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов, в отношении физических и юридических лиц, которые «участвовали в решении об аресте и заключении [в СИЗО]» Навального.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, повод для удара по «Северному потоку — 2» выбран неслучайно: Навального заранее готовили для этой роли.

«Это был заранее разработанный сценарий по белорусскому образцу, — отметил Шерин в комментарии ФАН. — Все западные санкции, аналогичные тем, что вводились против [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и против белорусских элит, теперь будут пытаться применить к России, к российским политикам, к российскому бизнесу. А чтобы был повод, Навального выслали в Россию. Так что теперь я не исключаю самого жесткого сценария по антироссийским санкциям со стороны западных стран».

Провокацию с Навальным политик связал с предстоящими выборами в Госдуму и отметил, что жесткость Запада по отношению к России будет только нарастать.

«Все санкции Запад еще не ввел, против нас будут применять новые и новые санкции. Делать это будут планомерно, чтобы не сорвать резьбу, а потуже затянуть гайку», — предупреждает депутат Госдумы.

По мнению Шерина, кто бы что ни говорил, санкции оказывают негативное влияние на российскую экономику, за исключением продовольственной сферы, в которой удалось достичь впечатляющих успехов в импортозамещении. В области высоких технологий, к сожалению, особого прорыва у России нет, сетует политик. А тем временем Запад охотно продолжает пользоваться недорогим по европейским меркам российским сырьем, напоминает Шерин.

«Пока еще Запад высасывает из нас наше сырье, но когда они решат, что получили достаточно, то окончательно закрутят гайки и введут новые антироссийские санкции. А чтобы подтянуть для этого какие-то основания, им нужно было организовать доставку Навального на территорию России. Зачем он на самом деле вернулся, мы узнаем, но в отдаленной перспективе. Пока же мы видим, что Запад активно планирует в России белорусский сценарий», — говорит собеседник ФАН.

При этом Шерин даже теоретически не допускает, что действия сторонников Алексея Навального способны как-то поколебать российскую власть. Любые расчеты, что судьбу Навального будет решать улица, несостоятельны, уверен первый зампред комитета ГД.

«Могу сказать точно: наша власть к подобному очень хорошо подготовилась. То, как у нас экипирована Росгвардия, впечатляет; ее численность и возможности очень существенны. Росгвардия готова не просто подавить внутренние волнения, она готова отразить нападение государства, сопоставимого, например, с Германией, Францией или Великобританией. Численность Росгвардии в три-четыре раза превышает численность армии большинства европейских членов НАТО», — предупредил Александр Шерин сторонников Навального, собирающихся устроить незаконные акции.

Алексей Навальный был по представлению ФСИН задержан 17 января после возвращения в Россию. На следующий день блогера арестовали до суда в связи с тем, что он неоднократно нарушал правила поведения во время испытательного срока, определенного ему судом в связи с условным приговором по делу «Ив Роше». Официальные лица некоторых западных стран потребовали освобождения Навального, Москва назвала это вмешательством во внутренние дела нашей страны.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев, которого предложили подвернуть персональным санкциям из-за Навального, объяснил, почему скандальный блогер его так ненавидит.