В Общественной палате РФ поддержали уголовное наказание за треш-стримы

В Общественной палате РФ не первый день рассматривают идею введения ответственности за организацию треш-стримов в Интернете. Об этом в беседе с ФАН заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что на смертельно опасную форму блогерства нужно начинать воздействовать с позиции законодательства. Он предложил дополнить статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» пунктом, где будет прописано запрещение треш-стримов. Пушков предложил рассмотреть три вида наказания: штраф, общественные работы и лишение свободы сроком от трех до шести лет. Эту идею поддержал Роскомнадзор.

Александр Малькевич считает, что треш-стримы набирают в стране все большую популярность, поэтому необходимо незамедлительно принимать жесткие меры.

«Мы на самом деле давно об этом говорили. Здесь мы катимся по наклонной. Сейчас складывается совершенно недопустимая ситуация, при которой создатели подобного треш-контента не несут никакой ответственности, монетизируя самый отъявленный низкопроб. В самом худшем случае им могут грозить какие-то небольшие штрафы, которые они с лихвой перекрывают монетизацией. Очевидно, должны быть расставлены красные флажки, за которые нельзя выходить», — сказал он.

Эксперт раскритиковал некоторых политиков, которые плохо ознакомлены с Сетью и ее безграничными возможностями.

«Небольшой ряд законодателей являются далекими от Интернета людьми. Это проблема. Они считают его совершенно другой жизнью, в которой нет большого количества пользователей. Здесь можно привести знаменитую фразу: «Да кто этим блогерам поверит?!» Верят, ведутся. Мы видим, что сотни тысяч и даже миллионы смотрят такой контент, поэтому нужно отбить охоту создавать подобную продукцию», — решительно отметил журналист.

Малькевич предложил ввести в отношении нарушителей штрафы в особо крупном размере, а также уголовную ответственность стримерам, чьи трансляции нанесли ущерб здоровью живого организма или даже привели к его смерти.

«Приведу пример глумления над святынями и памятниками, связанными с Великой Отечественной войной. Кто-то жарит шашлыки на Вечном огне и получает за это в самом крутом случае 160 часов обязательных работ. Здесь я выступаю за наказание рублем — чтобы люди, пошедшие на такое, заплатили 10-20 миллионов или даже 50 миллионов рублей. Это отобьет охоту у их потенциальных последователей. Аналогичное наказание можно ввести и за треш-стримы. Наказание может быть не сопряжено с тюрьмой, но тогда это должны быть разоряющие штрафы, которые загонят человека в кабалу на всю жизнь. За стримы, сопровождающиеся увечьями, конечно, нужно сажать за решетку», — подытожил эксперт.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей психолог Марианна Абравитова поддержала идею о запрете трансляций в Интернете со сценами насилия. Она указала на причины популярности материалов с демонстрацией агрессии, жестокого обращения с животными, вандализма.