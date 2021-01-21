Инструктор УИГА провалил задание, выполнению которого обучал курсанта

Ульяновск, 21 января. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет по итогам расследования авиационного происшествия в Ульяновской области летом 2017 года. Тогда курсант и инструктор, выполняя задание на имитацию отказа двигателя и имитацию посадки полностью разрушили учебный четырехместный одномоторный поршневой самолет Diamond DA40, прозванный в народе «Дашкой». По счастливой случайности, оба пилота остались живы и даже не получили серьезных повреждений.

МАК удалось полностью восстановить картину полета и жесткой посадки, при которой учебно-тренировочный самолет развалился на части. Как следует из отчета, 25-летний инструктор и 23-летний курсант выполняли контрольный полет по маршруту, по результатам чего инструктор оценивает навыки молодого пилота и решает, допускать его или нет к самостоятельному полету.

Маршрутный полет выполнялся на высоте 900–1000 метров над указанными в задании точками, весь полет должен был занять чуть более часа. Где-то в середине полета экипаж должен был имитировать отказ двигателя (убавить газ и снизиться на 600 метров, имитируя посадку). Как выяснил МАК, получилась не имитация отказа двигателя, а реальный сбой, с которым экипаж на справился.

«Со слов инструктора, он установил РУД (рычаг управления двигателем. — Прим. ФАН) на малый газ, на снижении отвернул от ЛЗП (линия заданного пути. — Прим. ФАН) на угол 90°. После окончания имитации отказа двигателя при увеличении режима работы двигателя на высоте 450 метров по QNH (давление на уровне моря в точке измерения. — Прим. ФАН) района для занятия заданной высоты полета по маршруту, мощность двигателя не увеличивалась. Командир-инструктор ВС предпринял попытку выполнить вынужденную посадку на подобранную площадку. Согласно данным, считанным с электронного блока управления двигателем, РУД был установлен на МГ (малый газ. — Прим. ФАН) на высоте порядка 1000–1050 метров по QNH района. Режим работы двигателя (положение РУД) начал увеличиваться только за семь секунд до столкновения с землей. При выходе двигателя на максимальный режим самолет столкнулся с земной поверхностью», — указано в отчете МАК.

То есть экзамен на реальную посадку со сбоем двигателя, а не имитацию, провалили и инструктор, и курсант. Окончательный вывод МАК сделает только после того, как специалисты комитета проведут анализ профподготовки в Ульяновском институте.

Напомним, в интервью ФАН руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Павел Выменец рассказал, что следователи ведут расследования, основываясь на выводах МАК, и уже под них ищут доказательную базу.