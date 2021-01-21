Российская делегация примет участие в Хартумской ярмарке

Москва, 21 января. Российская делегация примет участие в 38-й Международной Хартумской ярмарке, заявил поверенный в делах посольства Судана в РФ Онур Ахмед Онур.

В интервью изданию Sputnik дипломат рассказал, что выставка продлится с 21 по 28 января. Представители России впервые разместят на территории комплекса национальный павильон с экспонатами, с которыми смогут ознакомиться посетители.

Онур Ахмед Онур добавил, что главной повесткой года является проведение в Хартуме заседания политического консультативного комитета во главе с двумя министрами иностранных дел РФ и Судана и их заместителями.

«Сроки встречи пока не установлены. Ранее они были перенесены из-за пандемии коронавируса, которая все еще наблюдается во всем мире <…> Данные переговоры запланированы на 2021 год, и мы рассчитываем их реализовать в первой половине текущего года», — заявил дипломат.

Поверенный в делах посольства Судана в РФ уточнил, что эпидемия COVID-19 оказала сильное влияние на африканское государство. Из-за нее пришлось отложить ряд важных заседаний на политическом, экономическом и коммерческом уровнях. Правительство республики прилагает все усилия, чтобы они состоялись в ближайшее время.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Москва и Хартум празднуют 65-летие дипломатических отношений.