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Психолог рассказала, чем на самом деле многих людей пугают автомобильные пробки

Психолог рассказала, чем на самом деле многих людей пугают автомобильные пробки

Большинство жителей городов не умеют находиться наедине с собой. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Специалист прокомментировала сообщение компаний «СберАвто» и «СберЗвук» о том, что большинство россиян, находясь в автомобильном заторе, предпочитают слушать музыку или звонить знакомым.

«Пробка — это стресс для очень многих людей. Никто не любит в ней стоять. Кто-то сильно торопится по делам, боится опоздать. Однако есть и другая категория людей. Для них такое неподвижное положение становится стрессом, потому что они не могут находиться наедине с самими собой, размышлять, думать, анализировать. Тогда-то и возникает «срочный» звонок кому-нибудь по телефону. Прослушивание музыки тоже служит способом заполнить пустое пространство. Песни в такой стрессовой ситуации — это своего рода психотерапия. Они несут эмоции, создают гармонию и гасят стресс», — сказала психолог.

По ее словам, основная часть населения Земли, особенно жители больших городов, живут в хроническом стрессе. Кроме того, они не умеют находиться один на один с собой. Дело не только в том, что в нашей жизни стало много информации, но и в родительском воспитании.

«Я всегда рекомендую оставлять ребенку свободное время, а не занимать весь его день дополнительными занятиями, кружками и прочими делами. Конечно, хорошо определить предпочтения ребенка, развивать способности, но нужно знать меру. При слишком плотном расписании личность не может сформироваться. В итоге люди не могут понять, кто они, чего сами для себя хотят. Самодостаточный человек понимает, что пробка — это обычное дело, не будет нервничать, злиться. Он включит аудиокнигу или интересное для себя, познавательное видео на YouTube», — подытожила Марианна Абравитова.

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