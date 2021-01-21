Фестиваль французского кино на IVI

С 15 января в онлайн-кинотеатре IVI стартует всемирный фестиваль французского кино MyFrenchFilmFestival. На платформе можно увидеть 30 картин, в числе которых мультфильмы, короткометражные ленты и полнометражные истории.
MyFrenchFilmFestival — традиционное онлайн-мероприятие, которое проводится с 2001 года. Его организатором является компания UniFrance films, которая занимается продвижением французского кино во всем мире. В рамках фестиваля работает профессиональное жюри, которое оценивает представленные фильмы, но зрители имеют возможность ставить оценки и давать свои комментарии.
Фильмы, вошедшие в программу фестиваля 2021 года, разбиты на несколько тематических категорий:
Forever Young — фильмы о молодости и переходе к взрослой жизни.
Crazy Loving Families — картины, посвященные различным, в том числе непростым, семейным ситуациям.
True Heroines — фильмы, главными героинями которых становятся женщины, сами определяющие свою судьбу.
French Ghost Stories — истории о привидениях, рассказанные с французским шармом.
On the road — фильмы, поднимающие тему миграции в поисках спасения от международных конфликтов.
Love is love — тема любви, которая подвергается сомнению.
Kids Corner — программа мультфильмов.
New Horizons — программа экспериментальных фильмов.
Фильмы на французском языке можно посмотреть с субтитрами. Фестиваль проходит по всему миру в течение месяца, с 15 января по 15 февраля.
Фильмы MyFrenchFilmFestival на IVI доступны по подписке. Онлайн-кинотеатр выступает партнером фестиваля уже не в первый раз, и подписчики традиционно получат возможность ознакомиться с программой.
Победители конкурса получат Гран-при международного жюри, призы зрительских симпатий, а также премии международной прессы.