Фестиваль французского кино на IVI

С 15 января в онлайн-кинотеатре IVI стартует всемирный фестиваль французского кино MyFrenchFilmFestival. На платформе можно увидеть 30 картин, в числе которых мультфильмы, короткометражные ленты и полнометражные истории.

MyFrenchFilmFestival — традиционное онлайн-мероприятие, которое проводится с 2001 года. Его организатором является компания UniFrance films, которая занимается продвижением французского кино во всем мире. В рамках фестиваля работает профессиональное жюри, которое оценивает представленные фильмы, но зрители имеют возможность ставить оценки и давать свои комментарии.

Фильмы, вошедшие в программу фестиваля 2021 года, разбиты на несколько тематических категорий:

Forever Young — фильмы о молодости и переходе к взрослой жизни.

Crazy Loving Families — картины, посвященные различным, в том числе непростым, семейным ситуациям.

True Heroines — фильмы, главными героинями которых становятся женщины, сами определяющие свою судьбу.

French Ghost Stories — истории о привидениях, рассказанные с французским шармом.

On the road — фильмы, поднимающие тему миграции в поисках спасения от международных конфликтов.

Love is love — тема любви, которая подвергается сомнению.

Kids Corner — программа мультфильмов.

New Horizons — программа экспериментальных фильмов.

Фильмы на французском языке можно посмотреть с субтитрами. Фестиваль проходит по всему миру в течение месяца, с 15 января по 15 февраля.

Фильмы MyFrenchFilmFestival на IVI доступны по подписке. Онлайн-кинотеатр выступает партнером фестиваля уже не в первый раз, и подписчики традиционно получат возможность ознакомиться с программой.

Победители конкурса получат Гран-при международного жюри, призы зрительских симпатий, а также премии международной прессы.