Прокуратура Крыма добилась присвоения статуса ветерана 89-летнему пенсионеру

Симферополь, 21 января. Прокуратура Республики Крым через суд добилась присвоения 89-летнему местному жителю статуса ветерана Великой Отечественной войны. Как стало известно ФАН, региональным Министерством труда и социальной защиты ранее ему было отказано в присвоении почетного звания.

Александр Семенович Кудашкин с 1944 по 1945 годы трудился в колхозе имени Свердлова в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Однако документов о своей трудовой деятельности в тяжелые для страны времена у него на руках не сохранилось. Еще при Советском Союзе он переехал в Крым. Поселился в городе Судак.

Некоторое время назад он узнал, что ему положено удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Однако социальные службы отказались присвоить пенсионеру высокий статус. Чиновники сослались на то, что у него отсутствуют подтверждающие документы, хотя у пожилого мужчины были два свидетеля о его трудовой деятельности в тот период.

Знакомые посоветовали Александру Семеновичу обратиться в органы прокуратуры. Пенсионер так и поступил. Силовики провели проверку, которая подтвердила, что в то время, 12-летним мальчиком, он трудился на благо Родины.

«Сейчас это трудно представить, но я пахал землю еще быками. Брат шел за ними, а я на коне ехал впереди. Меня так и называли — маленьким коногоном, — рассказал ФАН Александр Семенович. — Потом отработал 25 лет на шахте в Кузбассе и переехал жить в Крым».

После вручения заветного удостоверения заслуженный пенсионер поблагодарил всех, кто помог ему в столь нелегком деле.

«Защита прав ветеранов Великой Отечественной войны является одним из приоритетных направлений в деятельности прокуратуры Республики Крым и находится на постоянном контроле у руководства», — рассказала ФАН старший помощник прокурора Республики Крым по взаимодействию со СМИ Дарья Бирюк.

Теперь после восстановления в своих правах в полном объеме Александр Семенович может в полной мере воспользоваться льготами, положенными ему от государства.