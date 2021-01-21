Медики: Алиса Фрейндлих благополучно перенесла цитокиновый шторм

Санкт-Петербург, 21 января. Народная артистка Алиса Фрейндлих мужественно сражается с коронавирусом. Недавно она благополучно перенесла цитокиновый шторм, который мог осложнить ее путь к выздоровлению.

В больнице говорят, что состояние звезды советского и российского кино по-прежнему тяжелое, хотя для именитой артистки делается все возможное. У Алисы Бруновны вовремя выявили опасное и потенциально смертельное осложнение — цитокиновый шторм (когда иммунная система вместо того, чтобы защищать организм, атакует его), который начал развиваться у нее после госпитализации. Но благодаря профессиональной работе врачей удалось искоренить этот недуг, сообщил источник ФАН.

«Цитокиновый шторм является обычным явлением для больных COVID-19. Сразу после госпитализации у Фрейндлих это было диагностировано. Вероятно, связано это было с тем, что пациентка некоторое время лечилась дома и получала неполноценное лечение», — сказал собеседник агентства.

Алиса Бруновна, подцепившая коронавирус, изначально лечилась дома. Но потом ее состояние стало ухудшаться. В конце декабря ее госпитализировали в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова. В Большом драматическом театре имени Товстоногова, где уже несколько десятков лет служит именитая актриса, сообщили, что прогресса нет, ее состояние стабильно тяжелое. Представитель театра в разговоре с ФАН добавил, что звезду не подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).