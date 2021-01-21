Эксперты рассказали, сколько может стоить доллар в начале февраля

Рубль укрепляет свои позиции, поскольку на мировых рынках всеобщим настроением стал оптимизм. Подробнее — в материале ФАН.

В ходе торгов на открытии Московской биржи в четверг, 21 января, доллар ослабел по отношению к рублю. Согласно данным торговой площадки, американская валюта подешевела на 27 копеек и опустилась до отметки 73,25 рубля. Евро также потерял по отношению к рублю — 12 копеек, он торгуется за 88,84 рубля.

Самочувствие рубля

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что рубль укрепляет свои позиции, поскольку на мировых рынках всеобщим настроением стал оптимизм, связанный с вступлением в должность президента США Джо Байдена. С его личностью инвесторы связывают масштабные меры стимулирования американской экономики, что станет триггером для позитива в глобальном плане. Инвесторы ждут, что вскоре начнется восстановление мировой экономики. На этих же настроениях растет и нефть, что противоречит последним прогнозам по спросу в 2021 году, которые ряд ведомств понизили.

«Поскольку очевидно, что пандемия в этом году резко не закончится, будут продлеваться различные карантинные меры и так далее, позитив рынков явно носит временный характер. Со временем оптимизм сократится. На первый план выйдут реальные показатели восстановления экономики (далекие от ожиданий), тогда и котировки нефти, и рубль начнут снижение. Пока рубль еще поддерживается налоговым периодом, когда в РФ отмечается высокий спрос на рублевую ликвидность», — пояснил Артем Деев.

По его словам, с наступлением февраля стоит ожидать ослабления рубля до 75 в паре с долларом и 90 в паре с евро. В дальнейшем все будет зависеть от динамики восстановления глобальной экономики и масштабов пандемии в мире.

Рынок устал от ралли

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова заметила, что к середине торгового дня 21 января рубль сменил направление движения на противоположное и слегка снижается в парах с иностранными валютами. Рынок несколько устал от ралли, тем более, что сейчас, в моменте, существуют поводы для небольшой коррекции в рубле.

«Это прежде всего снижение в нефти — баррель Brent отступает после публикации статистики от API по запасам нефти в США. «Фактор Байдена» тут не имеет значения — новая администрация США никак не конфликтует с российским правительством. До противостояния с Москвой дело еще дойдет, но не прямо сейчас. Доллар США может торговаться в ближайшее время в пределах 73-74 рубля, евро — 89-91 рубль», — заключила Анна Бодрова.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому укреплению рубля способствует вновь начавшееся ослабление доллара на мировом рынке.