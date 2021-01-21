Навальный сделал расследование про дворец, взяв информацию у «желтой» прессы

Очередное расследование Алексея Навального, которое он преподнес как «бомбу», которая взорвет информационный мир, оказалось пустышкой и компиляцией материалов желтых изданий. В качестве доказательства якобы виновности известных людей в коррупции блогер привел слова из интервью человека, который когда-то жил в России, пытался построить бизнес, затем уехал в Израиль, а потом перебрался в США, где подал в суд на российские ресурсодобывающие компании. Суд он проиграл и теперь зарабатывает на жизнь, рассказывая различные «страшилки» про президента России, глав крупных российских компаний и членов правительства.

Алексей Навальный, похоже, ничему не научился, проиграв в суде «Московскому школьнику» 29 миллионов рублей. Он продолжает «рубить правду-матку», выкладывая в своих расследованиях фотографии, гуляющие в Интернете уже четыре года, а то и больше. Эти фотографии были размещены в материале «Дворец Путина» в интернет-издании Spletnik 4 ноября 2016 года. В блоге, где могут размещать свои рассказы читатели сайта. Блог называется «Говорят, что…».

Сама история и «схема финансирования» гуляет в Сети аж с 2010 года. Тогда бизнесмен из Петербурга Сергей Колесников хорошо «пропиарился». Он отправил письмо на имя Дмитрия Медведева (тогда был президентом России), а потом пожаловался журналистам, что рассказал в послании о дворце Путина, но глава государства ему не ответил.

Тогда же стало известно, что компания — владелец дома ООО «Индокопас» перепродала дворец совладельцу «Новороссийского морского торгового порта» Александру Пономаренко, который сдает его в аренду. То есть резиденция Путина в реальности была чем-то вроде частного гостиничного комплекса. Затем зданием и землей владело ООО «Комплекс».

Короче, история дворца — долгая, малоинтересная и написанная уже неоднократно всеми оппозиционными изданиями, которые каждого нового владельца пытались связать с Путиным. Но все расследования оказывались в итоге фейками, а дворец никак не мог связаться с Путиным, хотя народ в Краснодарском крае в шутку и окрестил его «Дворец Путина».

Навальный взял старую, уже всем надоевшую и всеми забытую фейковую историю, раскрасил ее фотографиями из Интернета. Правда, пришлось немного постараться — сделать съемки с квадрокоптера, которые были оплачены донатами сторонников Навального. Нарисовал несколько схем, выдав их за реальные, и представил «компромат года».

Дрезденские фотографии

Фотографии с Владимиром Путиным времен его службы в Дрездене, на основании которых Навальный сделал вывод о коррупционных связях президента, тоже далеко не эксклюзивные — часть из них появилась в книге-биографии Путина «От первого лица», написанной 20 лет назад тремя авторами. Двое из них — журналисты, бравшие интервью у первого лица государства, третья — его пресс-секретарь. Фотографии для книги авторы получили от самого Путина, из архива его семьи.

Вторую часть опубликовало в 2018 году отделение по работе с архивами Штази. Практически все они с официальных мероприятий — протокольные, то есть не представляющие никакой тайны. Среди них и удостоверение Путина, которое, по словам главы отделения по работе с архивами Конрада Фельдьера, позволяло походить Путину беспрепятственно в здание Штази. То есть опять бомбы не случилось — удостоверение уже года два гуляет в Интернете и его не обсуждал только ленивый. Да и сам Путин давно уже не скрывает, чем по долгу службы занимался в ГДР.

Фрейдзон

Единственная прямая речь реального человека, который обвиняет Правительство России в коррупции, — Максим Фрейдзон. Петербургский предприниматель, сын кандидата физико-математических наук, преподавателя в ЛЭТИ пытался в 90-х построить свой бизнес. Правда, о том, какими компаниями он владел и какими деньгами ворочал, журналистам известно только от него самого.

В начале XXI века Фрейдзон, заявив, что на его жизнь покушались, уехал в Израиль, периодически навещая Нью-Йорк. В 2014 году он обратился в суд Южного округа штата Нью-Йорк с иском к структурам «Газпрома» и «Лукойла» и затребовал сумму более 540 миллионов долларов. В 2016 дело было закрыто, Фрейдзон не выиграл ни копейки. И это не наш суд, а «самый справедливый и гуманный», по мнению сторонников Навального, — американский. С тех пор Фрейдзон рассказывает персонажам вроде Дмитрия Гордона и таким изданиям, как «Радио Свобода», сказки про то, как Путин у него взятки брал. Без всяких доказательств, как и всегда делал.

Ирен

Еще один мифический персонаж — Ирен Питч, представляющаяся всем немецкой подругой Людмилы Путиной. Даже книгу написала «Пикантная дружба. Моя подруга Людмила Путина, ее семья и другие товарищи». Книгу, про которую пишет Навальный, изъяли с прилавков в России, спокойно можно купить в Интернете и сейчас.

Насколько в этой книге много правды и настоящая ли переписка между Ирен и Путиной была предоставлена Навальному — непонятно. Всем хорошо известно, что Людмила Путина против публичности. Она никогда не будет выступать с опровержениями или с заявлениями. Ее реальные интервью — большая редкость.

В 2013 году, когда президент России и его супруга официально объявили о разводе, Владимир Путин сразу объяснил, что вся его деятельность связана с абсолютной публичностью, а Людмила Александровна с этим несовместима. Что тут же подтвердила его бывшая супруга:

«Я действительно не люблю публичность».

Людмила Путина никогда не комментировала слухи, публикации и любые сплетни, связанные с ней. Поэтому Ирен не рисковала, рассказывая про их дружбу, разбавив для достоверности эксклюзивные подробности их общения общеизвестными: «Путин не пьет», «Путин почти все время проводит на работе» и так далее.

Вот и все источники, которые использовал Навальный в своем расследовании. Надо отдать должное — сделано оно красиво. С графикой, картинками и хорошими видеосъемками. Добротный художественный фильм, который к реальности не имеет никакого отношения.

Ранее Навальный выпустил «расследование» якобы о дворце Путина под Геленджиком. В видео блогер энергично размахивая руками и говоря убедительным тоном, рассказывает о резиденции, которая якобы принадлежит российскому лидеру. Однако фактическая сторона «расследования» вызывает сомнения. В Кремле назвали видео Навального о «дворце Путина» заезженной пластинкой.

Навального задержали сразу по возвращении в Россию и поместили в московский следственный изолятор «Матросская тишина» на 30 суток за многократное нарушение условного наказания по делу «Ив Роше». По решениям судов, уже вступивших в силу, «Фонд борьбы с коррупцией» (иноагент) должен выплатить 29 962 466,14 рубля. Сумма долгов не окончательная, поскольку в нее не включены неисполнения решений, которые касаются денег. Кроме того, 5 февраля Навальный предстанет перед судом по уголовному делу о клевете.