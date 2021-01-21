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Корреспондент «Панорамы» рассказал, как шуточная новость разгневала феминисток

Корреспондент «Панорамы» рассказал, как шуточная новость разгневала феминисток

Часто ли шутки агентства сатирических новостей «Панорама» вызывают возмущение, рассказал специальный корреспондент издания Соломон Жидков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН. Отметим, «Панорама» — это российский сайт сатирических «новостей», функционирующий с 2017 года и известный обилием цитирований со стороны авторитетных и официальных СМИ. Сайт был вдохновлен реальными новостями, которые «без смеха читать нельзя».

 

 

 

Соломон Жидков сообщил, что недавней острой шуточной новостью стало сообщение о том, что в Московском метрополитене произошло первое серьезное происшествие с женщиной-машинистом: «Двадцативосьмилетняя Валерия С., управляя составом типа 81-765, не включила поворотник на нерегулируемом перекрестке Филевской линии, что привело к столкновению. В результате этого были повреждены три состава».

«Изначально эта шутка была нацелена на мужчин-сексистов, которые считают женщин глупыми и смеются над ними. Но, к нашему удивлению, реакция оказалась совершенно обратной. На нас сильно обиделись феминистки. Они во главе с Залиной Маршенкуловой решили объявить нам небольшую войну. Но у них ничего не получилось», — сообщил корреспондент «Панорамы».

Эксперт отметил, что юмор — это вещь субъективная. По его словам, сатира, которой занимается «Панорама», ставит цель обличить пороки общества, но шутки всегда носят абстрактный характер. Поэтому, если кто-то обиделся на очередную шутку, то это является личной проблемой человека, считает Соломон Жидков.
 

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