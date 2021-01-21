Корреспондент «Панорамы» рассказал, как шуточная новость разгневала феминисток

Часто ли шутки агентства сатирических новостей «Панорама» вызывают возмущение, рассказал специальный корреспондент издания Соломон Жидков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН. Отметим, «Панорама» — это российский сайт сатирических «новостей», функционирующий с 2017 года и известный обилием цитирований со стороны авторитетных и официальных СМИ. Сайт был вдохновлен реальными новостями, которые «без смеха читать нельзя».

Соломон Жидков сообщил, что недавней острой шуточной новостью стало сообщение о том, что в Московском метрополитене произошло первое серьезное происшествие с женщиной-машинистом: «Двадцативосьмилетняя Валерия С., управляя составом типа 81-765, не включила поворотник на нерегулируемом перекрестке Филевской линии, что привело к столкновению. В результате этого были повреждены три состава».

«Изначально эта шутка была нацелена на мужчин-сексистов, которые считают женщин глупыми и смеются над ними. Но, к нашему удивлению, реакция оказалась совершенно обратной. На нас сильно обиделись феминистки. Они во главе с Залиной Маршенкуловой решили объявить нам небольшую войну. Но у них ничего не получилось», — сообщил корреспондент «Панорамы».

Эксперт отметил, что юмор — это вещь субъективная. По его словам, сатира, которой занимается «Панорама», ставит цель обличить пороки общества, но шутки всегда носят абстрактный характер. Поэтому, если кто-то обиделся на очередную шутку, то это является личной проблемой человека, считает Соломон Жидков.

