Родители требуют от группы Навального прекратить манипулировать детьми в соцсетях

Родители возмущены призывами сторонников скандального блогера Алексея Навального выходить на незаконные акции. Ранее Роскомнадзор потребовал от нескольких социальных сетей — как зарубежных, так и российских — прекратить распространять подобные материалы.

С этим требованием согласны педагоги и родители, которые требуют от оппозиции прекратить отвлекать детей от учебы и нормального общения, фактически провоцируя их на нарушения закона. Эксперты отмечают опасность подобных призывов, распространяемых оппозицией в соцсетях: ответственность за нарушение закона будут нести несовершеннолетние и их родители, а организаторы могут выйти сухими из воды, получив от кураторов деньги за организацию протестов. По понятным причинам мы не будем давать ссылки на ресурсы с незаконными призывами и публиковать скриншоты.

Навальный против российских детей

«Спасибо большое, что вы эту тему поднимаете, — говорит исполнительный директор Ассоциации родительских комитетов Анна Кадриева. — Меня лично это очень беспокоит. Ко мне на днях подошла моя 11-летняя дочь, у которой еще нет своего смартфона, и рассказала об этих призывах. Она о них узнала через смартфоны своих одноклассников. Все эти провокаторы работают в соцсетях очень активно, даже слишком активно, и ситуация складывается чрезвычайно опасная».

Глава Ассоциации родительских комитетов Ольга Леткова крайне встревожена засильем экстремистских призывов выйти на незаконные акции в поддержку Алексея Навального. Провокаторы без стеснения прикрываются детьми, провоцируя несовершеннолетних выходить на улицы, пока организаторы будут обтяпывать свои делишки, а это очень некрасиво, говорит она.

«Родители очень обеспокоены тем, что их дети в результате подобных призывов могут пострадать, — говорит Леткова в комментарии ФАН. — Опасения вполне обоснованы. Ответственность наступает с 14 лет. При этом ответственность несут и дети, и их родители. А это значит: комиссия по делам несовершеннолетних, штрафы, вплоть до привлечения к уголовной ответственности».

В то же время истинные организаторы незаконных акций, связанных с Навальным, надеются остаться в тени, считает глава ассоциации неравнодушных родителей.

«Главное, что к ответственности, скорее всего, не привлекут зачинщиков, которые решают свои проблемы, в том числе сугубо финансовые, прикрываясь детьми. А вот сами дети могут пострадать. Это совершенно очевидно, конечно, выходить на такие акции ни в коем случае не надо», — говорит она.

Как на Украине?

По мнению главы Ассоциации родительских комитетов Ольги Летковой, в отличие от детей, взрослые прекрасно понимают, что все эти призывы — это форма политической борьбы, в ходе которой определенные силы пытаются насильственным путем сменить в России власть.

«Они что, хотят устроить майдан, как на Украине?! — задается вопросом собеседница ФАН. — Похоже, именно для этого сегодня изыскиваются любые возможности и средства. Ради политических игр взрослых обрабатываются податливые детские умы. Ведь детьми можно манипулировать! На наших глазах манипулируют нашими детьми в Интернете! А что в результате? Кровопролитие, бойня, и кто придет к власти в условиях заварухи, как было в некоторых соседних государствах?!»

По словам Ольги Летковой, печально, что в эту нечистоплотную борьбу за умы наших детей, помимо западных социальных сетей, к которым давно есть претензии, включились некоторые российские ресурсы.

«Очень не хочется, чтобы в политической возне использовались наши дети, — отмечает общественница. — Считаю, подобные призывы должны преследоваться по закону. Наших детей надо оградить от разных политиканов, пытающихся использовать несовершеннолетних ради своих политических и финансовых амбиций. Напомню также, что Навальный арестован не по политическим мотивам, а за нарушение правил поведения условно осужденных. А осужден он был за мошенничество и хищения. Пусть он решает свои дела со своими юристами, а наших детей оставит в покое!» — потребовала Ольга Леткова.

В четверг появилась информация, что к призывам принять участие в незаконных акциях присоединились некоторые пользователи приложения для знакомств Tinder, которые стали публиковать приглашая на свидания во время протестных акций. Призывы выходить на улицы распространяют также пользователи Facebook, Twitter, TikTok и даже российской соцсети «ВКонтакте», что вызывает у родителей и педагогов серьезное беспокойство.

Алексей Навальный был задержан, а затем арестован на месяц после возвращения в Россию. Арест блогера стал следствием нарушения им правил поведения условно осужденных. В 2017 году Навальный получил условный срок за мошенничество по делу «Ив Роше».