Москва, 21 января. Закон об использовании государственного языка на Украине показал нежелание местных властей решать реальные проблемы.

По новым правилам, на Украине запрещается использование русского языка в общепите и торговле. Продавцы и официанты теперь должны использовать исключительно государственный язык.

Борьба за национальную идентичность проводится на фоне глубокого экономического и политического кризиса, эффект от которого усилился из-за пандемии и связанных с ней ограничений. Украинские власти так и не решили проблему с вакцинацией населения, поскольку поставки необходимого препарата из России запрещены по политическим соображениям, а страны Запада не спешат идти на помощь Киеву в этом вопросе.

Украинское руководство прекрасно понимает, что для половины населения страны именно русский язык является родным, но это обстоятельство не мешает президенту страны Владимиру Зеленскому, который также раньше разговаривал исключительно на русском, вводить жесткие языковые правила.

Защитой русскоговорящих украинцев озаботились члены Совета Федерации РФ. Предлагается обсудить дискриминационную политику украинских властей на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы.