В БДТ сообщили подробности о состоянии Фрейндлих

Состояние российской актрисы Алисы Фрейндлих остается стабильно тяжелым, прогресса в лечении пока не наблюдается, сообщили ФАН в пресс-службе БДТ им. Г.А. Товстоногова.

В театре рассказали, что Фрейндлих никогда не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Тем не менее состояние артистки пока остается неизменно тяжелым.

«Никакого подключения к аппарату ИВЛ нет. Состояние действительно стабильное, прогресса нет», — сообщила пресс-секретарь БДТ.

Алису Фрейндлих госпитализировали в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова в конце декабря из-за коронавируса. Там же проходили лечение ее дочь Варвара Владимирова и внучка Анна Мышинская. Сейчас Народная артистка СССР, помимо основного лечения, проходит физиотерапию и занимается лечебной физкультурой. По словам врачей, течение болезни звезды соответствует ее возрасту – в этом году Фрейндлих исполнилось 86 лет.

Ранее актер Александр Трофимов пожелал Алисе Бруновне скорейшего выздоровления. Артист назвал Фрейндлих изумительной актрисой и прекрасным человеком.