

Чем отличается американский юмор от российского, рассказал журналист, писатель Максим Кононенко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Есть принципиальная разница в отношении к юмору в России и Америке. Американское общество при либеральном государстве очень тоталитарное. В России ситуация противоположная. Российское государство традиционно очень авторитарное и тоталитарное, но при этом население очень толерантное. Оно перестает быть толерантным после того, как выпьет литр спиртного», — рассказал Максим Кононенко.

По мнению журналиста, в нашей стране ситуация с юмором не дойдет до американского уровня в силу того, что общество устроено иначе. Он подчеркнул, что самоирония в России — залог выживания. Сильная черта россиян в том, что на протяжении всей истории страны люди относились к себе с юмором.

По словам Кононенко, сейчас, после того, как «кто-то что-то не так сказал», сразу идут возмущения от радикальных феминисток. Эксперт отметил, что на фоне большинства населения эти негодования выглядят смешно.

При этом Максим Кононенко отметил, что россияне становятся объектом нападок американской системы. В основном это проявляется в коммерческой сфере. Отечественные звезды не единожды лишались контрактов из-за неполиткорректных, по мнению владельцев зарубежных компаний, высказываний или шуток.