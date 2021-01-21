Политолог: Камала Харрис будет настоящим президентом Америки



Станет ли Джо Байден вице-президентом Америки, чего стоит опасаться России, Китаю и Европе при его президентстве? Об этом рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Джозеф Байден не может исполнять обязанности президента в полном объеме из-за возрастных ограничений и состояния здоровья, поэтому он фактически станет вице-президентом США. А суперамбициозная Камала Харрис будет настоящим президентом Америки», — заявил Алексей Мухин.

Политолог отметил, что пока неизвестно, кто будет управлять самой Камалой Харрис. Также эксперт рассказал, с какой проблемой столкнутся Россия, Китай и Европа при президентстве Байдена.

«Сейчас мы видим, что много представителей второго срока Барака Обамы работают в новой администрации Джо Байдена. Это плохие новости для России, потому что среди них очень много русофобов. Отмечу, хорошо и приятно иметь умного противника. Но главной проблемой для России, Китая и Европы будет крайне узкие представления этих людей о том, как работает мировая политика, как должно работать государство», — сообщил Алексей Мухин.

Политолог подчеркнул, что новая команда Байдена будет основана «на крайне низких интеллектуальных представлениях» о ведении политики. Специалист отметил, что «глупый враг — это большая беда».