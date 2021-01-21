Посол Доминиканы: Санто-Доминго присматривается к «Спутнику V»

Москва, 20 января. Власти Доминиканской Республики ведут переговоры с РФ о приобретении российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил новый посол Ханс Данненберг Кастельянос в ходе вручения верительных грамот в МИД России.

«Мы изучаем возможность приобретения вакцины «Спутник V» после проведения переговоров с [Российским] фондом прямых инвестиций. Сейчас идут переговоры, и наша комиссия по здравоохранению в Доминиканской Республике в настоящее время проводит оценку такой покупки и возможность регистрации российской вакцины в республике», — рассказал он.

Дипломат уточнил, что после его встречи с руководителями Российским фондом прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и Владимиром Примаком, стороны приступили к подготовке соответствующего соглашения о сотрудничестве.

О готовности закупить российскую вакцину от COVID-19 заявили уже несколько стран Латинской Америки. Так, президент Боливии Луис Арсе объявил, что в числе первых привьется «Спутником V», чтобы показать его безопасность для населения. Другие страны, например Куба, ведут разработку собственных вакцин против коронавируса, который планируют распространять в регионе.