В Госдуме задумались об этике взаимоотношений человека и робота

Этику взаимоотношений человека и искусственного интеллекта необходимо регулировать законодательно.

Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает корреспондент ФАН.

«Я не удивлюсь, если через некоторое время фильм «Терминатор» станет реальностью. К этому надо готовиться, и одна из проблем, которую следует законодательно отрегулировать, — это этика взаимоотношений человека и искусственного интеллекта», — сказал он на семинаре «Цифровая трансформация и перспективы регулирования цифровой экономики», проходящего в Корпоративном университете Сбербанка.

Парламентарий заметил, что в современном мире уже существуют технологии, которые позволяют по слову человека включиться телевизору или кофеварке. Поэтому, по его мнению, следует максимально защитить персональные данные и самого человека. Депутат добавил, что необходимо больше задумываться о кибербезопасности.

«В принципе, вопросы взаимоотношений между машиной, роботом и человеком — это тоже вопросы безопасности. Мы всегда должны иметь их в виду и соответствующим образом в правовом плане прописывать», — подчеркнул Аксаков.

Отметим, что ранее в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил о том, что развитие технологий требует законодательных решений, включая тему защиты граждан. По его мнению, государства, владеющие технологиями сегодня, фактически заложат основу для того, чтобы быть более конкурентными.