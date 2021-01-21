LIVE: Политика как анекдот. Где проходят границы шуток?

В среду, 20 января, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели эфир на тему «Политика как анекдот. Где проходят границы шуток?».

В России шутки о политике существовали даже в самые подцензурные времена. Анекдот давно стал частью российской политической культуры. Леонид Ильич Брежнев, Василий Чапаев или поручик Ржевский вошли в историю, в том числе и вместе с народным творчеством.

Юмор, как и любое явление, меняется, а под напором политкорректности и агрессивной политики демократов в США появилась общественная цензура, расширился список табуированных тем. Над неудачно пошутившим человеком могут совершить настоящую «гражданскую казнь», лишив его работы и уважения.

Свежая шутка на эту тему:

«В новой администрации Джо Байдена хотят ввести гендерно-нейтральные обращения. Например, товарищ».

В рамках эфира мы поговорили о границах юмора в России и в мире. Узнали — живы ли традиционные анекдоты или мемы, стендап и прочие современные жанры вытеснили устный народный фольклор? Мы обсудили ситуации, когда реальность непросто отличить от веселой выдумки, и сообщим, придет ли американская цензура в нашу страну.

На вопросы в рамках нашего эфира ответили специалисты — филологи, социологи, политологи, общественные деятели, политики, комики.