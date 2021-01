Протестующие антифа обратили полицию в бегство в день инаугурации Байдена

Портленд, 21 января. Американцы учинили беспорядки в городе Портленд, штат Орегон, возле федерального миграционного центра в знак протеста против инаугурации Джо Байдена. Около 150 бунтовщиков забросали здание камнями и разрисовали его граффити.

В полиции Портленда сообщили, что офису миграционного центра и таможенной службы нанесен серьезный ущерб. Правоохранители были вынуждены применить оружие, чтобы разогнать толпу и восстановить движение в охваченном бунтом районе. Протестующие использовали электрошокеры, перцовые баллончики и железные щиты.

Власти Портленда сообщили, что протесты организованы американским движением «Антифа», чтобы выразить недовольство инаугурацией Джо Байдена. Через несколько часов после приведения Байдена к присяге в городе планировалось несколько протестных акций. Около 150 человек прошли маршем к штаб-квартире Демократической партии штата Орегон.

Portland: Watch shocking footage of #antifa smashing up the Democratic Party of Oregon headquarters. They bring weapons while their comrades use umbrellas to block surveillance video. Video by @Julio_Rosas11. #PortlandRiots pic.twitter.com/KdNNRgIEV0