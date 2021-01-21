Протестующие антифа обратили полицию в бегство в день инаугурации Байдена

Портленд, 21 января. Американцы учинили беспорядки в городе Портленд, штат Орегон, возле федерального миграционного центра в знак протеста против инаугурации Джо Байдена. Около 150 бунтовщиков забросали здание камнями и разрисовали его граффити.

В полиции Портленда сообщили, что офису миграционного центра и таможенной службы нанесен серьезный ущерб. Правоохранители были вынуждены применить оружие, чтобы разогнать толпу и восстановить движение в охваченном бунтом районе. Протестующие использовали электрошокеры, перцовые баллончики и железные щиты.

«Любой, кто вовлечен в преступные акции, включая вандализм и граффити, подлежит аресту или задержанию», — отметили в полиции.

Власти Портленда сообщили, что протесты организованы американским движением «Антифа», чтобы выразить недовольство инаугурацией Джо Байдена. Через несколько часов после приведения Байдена к присяге в городе планировалось несколько протестных акций. Около 150 человек прошли маршем к штаб-квартире Демократической партии штата Орегон.

Portland: Watch shocking footage of #antifa smashing up the Democratic Party of Oregon headquarters. They bring weapons while their comrades use umbrellas to block surveillance video. Video by @Julio_Rosas11. #PortlandRiots pic.twitter.com/KdNNRgIEV0 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 20, 2021

Беспорядки сопровождались массовыми арестами протестующих в возрасте от 18 до 38 лет. Правоохранители пытались прорваться в толпу нарушителей на велосипедах, в итоге у одного из полицейский отобрали средство передвижения. Протестующие окружили полицейских и не давали им проехать. Правоохранители были вынуждены использовать дымовые шашки, чтобы покинуть место столкновений.

После толпа двинулась на запад, причем некоторые люди блокировали автостраду и поджигали мусорные баки. Участники марша призывали отменить зачистку лагерей для бездомных и обеспечить социальную справедливость. Судя по всему, зачинщики беспорядков не поддерживают идею Байдена открыть границы США для мигрантов.

Кроме того, накануне в Портленде прошел митинг в Ирвинг парке, на который собрались около 150 человек. Однако его участники вели себя мирно и не учиняли беспорядков.