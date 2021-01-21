Технический прогресс, несомненно, сделал нашу жизнь удобнее и приятнее. Благодаря разнообразию современных бытовых устройств нынешним домохозяйкам приходится куда легче, нежели их мамам и бабушкам. Стиральные и сушильные машины избавляют прекрасных дам от изнурительной необходимости полоскать и отжимать тяжелое белье и завешивать свой дом веревками, роботы-пылесосы шустро снуют по квартире, ловко засасывая пыль и мелкий мусор, и моют пол даже в отсутствии хозяев, а посудомойки до блеска отмывают тарелки и берегут маникюр.

Среди наиболее ценных технических изобретений свое достойное место прочно занимают мультиварки. Эти «чудо-кастрюли», как их нередко называют в народе, без особого участия со стороны кулинара приготовят наваристый борщ или ароматный плов, порадуют домочадцев пышной шарлоткой и даже сварят компот. Современные модели оснащены множеством автоматических программ, которые самостоятельно подберут оптимальную температуру и время приготовления так, что вам останется только сложить в чашу все ингредиенты, нажать нужную кнопку и дождаться звукового сигнала, чтобы поставить на стол вкуснейшие блюда.

Приобрести многофункциональную помощницу можно в любом магазине электроники и бытовой техники и даже во многих крупных супермаркетах. Выбор моделей огромен, практически каждый бренд имеет в своем арсенале десятки разновидностей. Мы решили разобраться какая мультиварка лучше и на что следует обратить внимание перед покупкой, а также представляем вниманию читателей рейтинг 10 лучших по версии ФАН.

Что представляет из себя мультиварка?

Мультиварка считается усовершенствованным потомком рисоварки, которая пользуется невероятной популярностью в азиатских странах и имеется практически у каждой хозяйки. По началу первые аппараты несильно превосходили своих предков по функциональности и были оснащены лишь набором простейших программ, среди которых, например, «Крупы», «Каши», «Суп», «Тушение». Тем не менее пользователи быстро оценили возможность готовить, не стоя неотрывно у плиты.

Производители сразу смекнули что к чему и стали активно работать над «начинкой». Современные устройства умеют готовить сотни блюд в автоматическом режиме и дают простор для творчества благодаря наличию функции «Мультиповар». Кроме того, многие модели оснащены встроенным Wi-Fi модулем и могут управляться со смартфона.

Итак, по сути мультиварка представляет собой кастрюлю с одним или несколькими нагревательными элементами, которые обеспечивают процесс приготовления пищи и последующее поддержание температуры. Конструкция прибора предусматривает наличие следующих составных частей:

глубокой чаши с тефлоновым или керамическим покрытием (о недостатках и преимуществах обоих типов мы поговорим немного позже);

пластмассового или металлического теплоизолирующего корпуса;

герметично закрывающейся крышки;

клапана для выхода пара;

датчика температуры, который контролирует все действо;

датчика давления, если речь идет о мультиварке с функцией скороварки;

дисплея с кнопочным или сенсорным управлением;

контейнера для сбора конденсата;

шнура электропитания.

Что такое мультиварка-скороварка?

Данный прибор представляет собой улучшенную и более продвинутую версию обычной мультиварки. Как правило, такие устройства обладают несколько большим весом и габаритами, однако, если позволяет возможность, а времени на готовку, наоборот, постоянно не хватает, специалисты рекомендуют присмотреться именно к этому варианту, поскольку пища в нем готовится едва ли не в два раза быстрее за счет того, что внутри кастрюли создается давление выше атмосферного.

Приобретение такого агрегата имеет смысл, если вы регулярно подаете на стол продукты и блюда, технология приготовления которых требует длительной варки. Судя по отзывам опытных хозяек, в мультиварке-скороварке быстро получается отменный холодец, нежнейший вареный язык, гороховый суп без предварительного замачивания бобовых, а самый неудачный и жилистый кусок мяса, заботливо подсунутый невнимательному покупателю ушлым продавцом, станет мягким буквально за 30-40 минут. В целом же устройство сокращает время приготовления практически в три раза. Так, картошка сварится за 8-10 минут, свекла — за 10-20, куриной грудке и вовсе потребуется 7-10 в зависимости от исходной толщины куска. Впечатляющие результаты, не правда ли?

Нужна ли вам мультиварка?

Удобные приборы, экономящие время и силы, быстро полюбились как домохозяйкам, так и вечно спешащим карьеристкам. Одно время их популярность зашкаливала и едва ли не каждая семья считала своим долгом обзавестись этой полезной в хозяйстве вещью. Многие и до сих пор не представляют своей жизни без чудо-прибора, другие же практически им не пользуются, поэтому мультиварки разделяют печальную судьбу, которая часто бывает уготована модным техническим новинкам, когда ажиотаж вокруг их появления сходит на нет.

Прежде чем искать описание моделей и вчитываться в их характеристики и отзывы пользователей, постараемся понять — действительно ли эта штуковина нужна на вашей кухне или же это бессмысленная трата денег, вещь в скором времени перекочует на самую дальнюю полку.

Итак, перечислим причины, по которым стоит купить мультиварку:

этот прибор совершенно незаменим там, где нет полноценной плиты, которую он с лихвой заменяет. Идеальный вариант для дачи, студенческого общежития, туристического кемпинга и прочих «походных» условий. Была бы розетка;

если плита есть, а времени вечно нет, на помощь снова придет чудо техники. Забросьте мясо и картошку в чашу, выберите нужный режим и отправляйтесь по делам. Даже «Горшочек, вари!» говорить не придется. По возвращении домой вас будет ждать горячий вкусный ужин — спасибо функции подогрева;

встать утром даже на полчаса раньше для вас настоящая пытка? А отправить детей в школу без приготовленной по всем правилам каши не позволяет совесть? Смело покупайте мультиварку! Крупы в них выходят отменные;

являетесь адептом здорового образа жизни и не приемлите жирную пищу? Значит вам точно пригодится наша героиня, ведь в ней можно готовить без капли жира. К тому же многие модели оснащены функцией пароварки;

вы не любите стоять у плиты. Да, не все обязаны быть образцовыми хозяюшками. Если процесс приготовления пищи нагоняет на вас смертельную скуку, вы постоянно отвлекаетесь и у вас вечно что-то подгорает, купите мультиварку и забудьте про постоянные помешивания;

вы не то, чтобы повар от бога, и далеко не все блюда получаются такими, как хотелось бы. В «умной» кастрюльке, как правило, удается практически все — от плова до пышного бисквита. Главное — соблюдать пропорции, указанные в рецепте.

Как выбрать мультиварку

Если вы точно поняли, что мультиварка в вашем доме — вещь необходимая, пора задуматься о том, какая из них лучше. На рынке представлено такое количество моделей с разнообразными функциями, что глаза разбегаются. Перед покупкой предлагаем ознакомиться с нашим гидом, который поможет понять, на что нужно обращать внимание при выборе прибора.

Объем чаши

Очень важный критерий, особенно если у вас большая семья. Рассчитать оптимальный объем проще простого. Количество едоков умножьте на 1,5-2 и получите необходимое именно вам количество литров. Также следует учитывать то, как часто вы едите дома, какими порциями, предпочитают ли ваши домочадцы ежедневно видеть на столе новые кулинарные изыски или вы готовите сразу на несколько дней вперед, как часто у вас бывают гости и другие подобные особенности образа жизни, принятого в вашей семье.

Объемы представленных на рынке моделей варьируются от 2 до 10 литров.

Обратите внимание! Обязательно поинтересуйтесь у продавца или самостоятельно найдите в характеристиках именно рабочий объем чаши, поскольку на упаковке зачастую пишут общий.

Мощность устройства

Как правило, предельная потребляемая мощность колеблется в переделах от 450 до 1500 Вт. От этого показателя напрямую зависит скорость нагрева и, соответственно, приготовления пищи. Конечно, в идеале нужно выбирать модели с максимальными цифрами, особенно если речь идет о чашах большого объема. Двух- трехлитровой «малышке» достаточно будет 700 Вт, средняя вполне справится со своими задачами, имея мощность в 900-1000 Вт.

Тип покрытия

Один из важных критериев, от которого зависит срок службы прибора, хотя, справедливости ради, стоит отметить, что чаша — это в любом случае «расходник», который, как ни крути, придется менять. Как уже говорилось выше, в современных мультиварках производители используют два вида антипригарного покрытия: тефлоновое и керамическое.

Остановимся на недостатках и преимуществах каждого немного подробнее.

Сильными сторонами тефлона являются:

более низкая стоимость;

простота в уходе;

возможность мытья в посудомоечной машине;

отличные антипригарные свойства.

А вот слабости покрытия:

низкая устойчивость к царапинам;

недолговечность (средний срок службы при бережном использовании редко превышает три года);

сразу после появления первых заметных повреждений чаша полежит обязательной замене, поскольку начинает выделять вредные вещества.

Плюсы керамики:

больший срок службы;

покрытие не столь капризно в отношении используемых лопаток для помешивания;

чашу можно смело продолжать использовать и после появления царапин - никакого вреда здоровью это не нанесет, со временем страдают лишь антипригарные свойства.

Среди минусов можно выделить следующие:

невозможность мытья в посудомойке;

более высокая стоимость;

хрупкость.

Крышка

Специалисты советуют обязательно осмотреть крышку, которой снабжено устройство. На что следует обратить внимание перед покупкой?

Особенность конструкции. Крышка должна быть съемной, чтобы пользователь имел возможность как следует ее промыть. К счастью, большинство моделей такую опцию имеют. Отсутствие повреждений. Думаем, не стоит говорить о том, что от приобретения устройства с трещинами стоит отказаться, даже если продавец предлагает хорошую скидку на бракованный товар. Герметичность не должна быть нарушена. Уплотнительная резинка. Этот важнейший элемент должен идеально прилегать к корпусу и не иметь дефектов. Внимание к креплениям. Пластмасса в местах соединения крышки с корпусом должна быть прочной и качественной. Хлипкие варианты сразу отставляйте в сторону. Система закрывания. Механический замок надежнее клавиши закрывания. Угол открывания. Крышка должна откидываться не менее, чем на 90 градусов.

Материал корпуса

Корпус современных мультиварок может быть выполнен как из пластмассы, так и из нержавеющей стали. Вторая выглядит более привлекательно и обладает лучшей устойчивостью к появлению царапин, однако весит больше и стоит дороже. Эксперты рассказывают, что это как раз тот случай, когда можно и сэкономить — материал корпуса на вкусе блюд и здоровье едоков никак не сказывается. Главное — чтобы сам пластик был хорошего качества, он не должен иметь резкого запаха, шататься или скрипеть.

Обратите внимание! Изделия белого цвета имеют неприятное свойство достаточно быстро желтеть.

Возможность отключения автоподогрева

Не очевидная, но важная функция. В общем и целом, автоматическое поддержание температуры — штука полезная и нужная, ведь так приятно, когда дома ждет горячий ужин. Тем не менее бывает, что этот режим не требуется, например, если вы оставляли свою помощницу варить суп и хотите по возвращении убрать кастрюлю в холодильник, не дожидаясь, пока содержимое остынет.

Ножки

Как показывает практика, мало кто обращает внимание на эту малозаметную деталь. А зря, ведь устройство на резиновых ножках более устойчиво и не будет елозить по поверхности.

Панель управления

Крайне желательно, чтобы дисплей со всеми кнопками был расположен либо в верхней части корпуса, либо был установлен под углом. В противном случае вы вынуждены будете постоянно наклоняться, чтобы установить нужную программу или посмотреть сколько времени осталось до готовности блюда.

Хорошо, когда прибор оснащен подсветкой. Кнопки должны быстро реагировать на нажатие и уж тем более не западать.

Вам будет максимально удобно пользоваться мультиваркой, если на ее дисплее будут отражены следующие показатели:

температура;

заданное время готовки;

таймер;

номер или название программы;

автоматический подогрев;

время до старта при отложенном запуске.

Необходимые функции

В арсенале большинства мультиварок имеется 7-20 программ, однако встречаются экземпляры, в которых присутствует около сотни программ или даже больше! Само собой, такие «уникумы» умеют больше своих менее навороченных собратьев, но и стоят они в разы дороже. Вопрос лишь в том, стоит ли переплачивать за функции, которыми вы, возможно, никогда не воспользуетесь, а то и вовсе не вспомните об их существовании.

Впрочем, если позволяют возможности, почему бы не обзавестись устройством, которое способно порадовать вас сырным или шоколадным фондю, собственноручно приготовленной халвой или ризотто идеальной консистенции. Кроме того, такие аппараты многофункциональны и могут заменить собой не только плиту и духовку, но и фритюрницу, коптильню, стерилизатор, пароварку, хлебопечку и йогуртницу.

Если же вы не готовы тратить внушительные суммы на покупку пусть и очень умной, но все же кастрюли с нагревательным элементом, то вот перечень программ, которые, на наш взгляд, нужны обязательно. К счастью, они в большинстве своем имеются и в бюджетных моделях.

«Тушение»: самый универсальный из режимов, на котором можно приготовить практически что угодно, начиная от овощного рагу или супа и заканчивая холодцом;

самый универсальный из режимов, на котором можно приготовить практически что угодно, начиная от овощного рагу или супа и заканчивая холодцом; «Крупы»: рис, гречка и другие крупы при соблюдении пропорций получаются идеально;

рис, гречка и другие крупы при соблюдении пропорций получаются идеально; «Плов»: обеспечивает не только правильную консистенцию риса, но и необходимую степень поджаривания ингредиентов;

обеспечивает не только правильную консистенцию риса, но и необходимую степень поджаривания ингредиентов; «Каши»: манку без комочков здесь сварить вряд ли удастся, зато овсянка получится ровно такой, как должна быть;

манку без комочков здесь сварить вряд ли удастся, зато овсянка получится ровно такой, как должна быть; «Выпечка»: можно использовать не только по прямому назначению, но и для жарки при открытой крышке;

можно использовать не только по прямому назначению, но и для жарки при открытой крышке; «Жарка»: впрочем, специально отведенная для этого программа тоже не будет лишней;

впрочем, специально отведенная для этого программа тоже не будет лишней; «Мультиповар»: этот режим с натяжкой можно отнести к жизненно необходимым, но он точно понравится тем, кто любит экспериментировать и добавлять в стандартные рецепты что-то свое. С ним вы получите возможность самостоятельно регулировать температуру и время приготовления.

Топ-10 лучших мультиварок

Итак, после того как мы рассказали, как выбрать мультиварку, представляем вашему вниманию 10 лучших моделей по версии ФАН.

Redmond RMK-CB391S

Это не просто мультиварка, а самая настоящая мини-кухня! Уникальность прибора состоит в том, что под откидывающейся крышкой скрывается не только привычная чаша, но и нагревательный элемент, на который, словно на обычную варочную поверхность, можно ставить посуду соответствующего диаметра. В комплект входит сковородка того же бренда, корзинка для фритюра, мерный стакан, контейнер-пароварка, черпак, лопатка и щипцы для извлечения чаши.

Прибор с легкостью заменит собой фритюрницу, йогуртницу, пароварку. Ему доступна даже технология «Су-вид», когда продукт готовится при низкой температуре в вакуумных пакетах.

Чудо техники управляется с телефона или планшета благодаря специальному приложению.

Основные характеристики:

покрытие чаши: керамическое;

объем: 5 л;

режим «Мультиповар»: есть;

автоматические программы: 21;

отложенный старт: до 24 часов;

потребляемая мощность: 1000 Вт;

средняя стоимость: 10 600 руб.;

Redmond RMC-03

Более доступная по цене, но достаточно многофункциональная и простая в использовании модель. Отличается компактными размерами и подходит для небольшой семьи. Благодаря небольшому объему чаши очень удобна для приготовления детского питания, которое всегда должно быть свежим.

В комплект входит контейнер-пароварка, половник, лопатка и мерный стакан.

Основные характеристики:

покрытие чаши: керамическое;

объем: 2 л;

режим «Мультиповар»: есть;

автоматические программы: 9;

отложенный старт : до 24 часов;

поддержание температуры: до 12 часов;

потребляемая мощность: 350 Вт;

средняя стоимость: 4000 руб.

Polaris PMC 0529ADS

Несмотря на не самую высокую стоимость, эту мультиварку отличает наличие нестандартных функций. Даже не во всякой дорогой модели вы найдете такие программы, как холодное и горячее копчение, а здесь они есть. В комплект входит набор для копчения, стаканчики для йогурта, мерная чашка, плоская и столовая ложки, книга рецептов. Приятный бонус — мультиварка запоминает выбранный режим и сохраняет его в течение двух часов даже при отключенном электричестве.

Основные характеристики:

покрытие чаши: керамическое;

объем: 5 л;

режим «Мультиповар»: есть;

автоматические программы: 24;

отложенный старт: до 24 часов;

поддержание температуры: до 12 часов;

потребляемая мощность: 860 Вт;

средняя стоимость: 7500 руб.

Мультиварка-скороварка Moulinex Fastcooker CE501132

Эта вместительная модель отличается необычным и привлекательным дизайном, который отлично впишется в интерьер классической кухни. Корпус округлой формы выполнен в нестандартном для этого типа бытовых приборов кремовом цвете с едва заметным растительным орнаментом. Мультиварка удачно сочетает в себе привлекательный внешний вид и функциональность. Крышка снимается полностью, что очень удобно. Благодаря функции скороварки любимые блюда приготовятся намного быстрее.

Основные характеристики:

покрытие чаши: керамическое;

объем: 5 л;

режим «Мультиповар»: есть;

автоматические программы: 21;

отложенный старт: до 24 часов;

потребляемая мощность: 1000 Вт;

средняя стоимость: 8 000 руб.

Мультиварка Tefal MultiCook&Stir RK901832

Высокая стоимость модели оправдана необычным стильным дизайном и высокой функциональностью. Изюминка этой мультиварки – в лопатке с электрическим приводом, которая будет помешивать ваше блюдо в процессе готовки. Добавьте к этому огромное количество автоматических программ и отделку корпуса под бронзу и поймете, почему она стоит несколько дороже.

Основные характеристики:

покрытие чаши: керамическое;

объем: 5 л;

режим «Мультиповар»: есть;

автоматические программы: 70;

отложенный старт: до 24 часов;

потребляемая мощность: 750 Вт;

средняя стоимость: 12 500 руб.

Tefal RK321A32

Мультиварка среднего ценового сегмента в стильном корпусе необычного золотистого цвета станет вашим надежным помощником на кухне. Управление наглядное и удобное.

Основные характеристики:

покрытие чаши: керамическое;

объем: 5 л;

режим «Мультиповар»: есть;

автоматические программы: 16;

отложенный старт: до 24 часов;

потребляемая мощность: 750 Вт;

средняя стоимость: 7 500 руб.

Philips HD4737/03

Стильный черный корпус с хромированными вставками отлично впишется в современный интерьер, а большое количество режимов, в том числе функция «Мультиповар», откроют безграничный простор для творчества.

Основные характеристики:

покрытие чаши: керамическое;

объем: 5 л;

режим «мультиповар»: есть;

автоматические программы: 22;

отложенный старт: до 24 часов;

потребляемая мощность: 980 Вт;

средняя стоимость: 6 300 руб.

Russell Hobbs 24180-56

Эта незамысловатая модель с механическим управлением привлекает своей низкой стоимостью и интуитивно понятным управлением. Ее фишка — корпус, на котором можно рисовать мелом, из-за которого она и попала в наш рейтинг.

Основные характеристики:

покрытие чаши: керамическое;

объем: 3,5 л;

режим «мультиповар»: есть;

Автоматические программы: 7;

потребляемая мощность: 200 Вт;

средняя стоимость: 2 300 руб.

Bork U803

Одна из самых дорогих мультиварок, представленных в сетевых магазинах. Позволить себе такую могут не все, да и платить за бытовой прибор порядка 50 тысяч посчитает нужным не каждый. Тем не менее модель заслуживает отдельного внимания. В ее память заранее заложена книга с 200 рецептами, причем устройство подробно подскажет последовательность действий для идеального результата.

Основные характеристики:

покрытие чаши: керамическое;

объем: 5 л;

режим «мультиповар»: есть;

автоматические программы: 228;

отложенный старт: до 24 часов;

потребляемая мощность: 1400 Вт;

средняя стоимость: 52 000 руб.

Redmond RMC-CBD100S

Пожалуй, самая необычная модель из нашего обзора. Помимо того, что в ней две раздельные чаши, что позволяет готовить, например, первое и второе блюдо одновременно, в корпус еще и встроен радиоприемник! Скучно точно не будет. Имеется возможность управления через приложение.

Основные характеристики: