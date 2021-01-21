Милонов обвинил Европу в краже чемпионата мира по хоккею у белорусского народа

Маленькие злобные европейские государства украли у Белоруссии чемпионат мира по хоккею. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Госдумы РФ, политический деятель Виталий Милонов.

Международная федерация хоккея на льду лишила Белоруссию права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. В организации заявили, что первенство не может состояться в Минске по соображениям безопасности. Опасения связаны как с политической обстановкой, так и с эпидемиологической ситуацией. Примечательно, что европейские спонсоры один за другим стали отказываться от финансирования турнира, если бы он прошел в Минске. Подключились также западные политики, функционеры и некоторые спортсмены. Федерация хоккея, скорее всего, опасалась потерять финансирование, а также боялась плохо выглядеть в глазах Запада в случае противоположного решения, поэтому поддалась политическим выпадам ЕС.

Виталий Милонов считает это решение полностью политизированным, так как не существует серьезных причин на перенесение турнира из Белоруссии в другую страну.

«Сейчас в Белоруссии нет чрезвычайной ситуации. Нынешние митинги в стране по своей интенсивности гораздо слабее, чем аналогичные массовые мероприятия в Европе в данный момент. Для сдерживания протестов минские власти не применяют ни единой пули, не используют слезоточивый газ, как это делают в Европе. Поэтому, конечно же, говорить о том, что чемпионат мира с шайбой из Минска перенесен по соображениям безопасности, — невозможно. Нет таких оснований. Исключительно политическое решение, и это никто и не скрывает. Народ Белоруссии наказывают за выбор, который не понравился полякам, прибалтам и их спонсорам», — сказал политик.

Депутат посоветовал странам Прибалтики в первую очередь заняться воспитанием сильных хоккеистов, а не вмешиваться в политические дела.

«Те, кто в футбол и в хоккей играть не умеют, выдвигают такие инициативы и при этом пытаются указывать, где и как это делать. Я думаю, прибалтийским государствам стоит лучше заняться подготовкой собственных хоккеистов, которые у них отсутствуют как таковые. Они выступают крайне слабо», — подсказал Милонов.

Виталий Милонов выразил сожаление белорусам в связи с отменой хоккейного праздника, который у них, по его словам, просто украли.

«Комплекс маленькой лающей болоночки, к сожалению, победил. Злобные европейские государства украли этот чемпионат у белорусов. Мне искренне жаль. Мы не можем так просто это оставить. Совместно с белорусами мы должны провести международный турнир высокого уровня. И пусть те, кто не боится, приезжают сразиться на хоккейной площадке, а не в кабинете», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии в другую страну является политизированным. Кроме того, журналист Альгис Микульскис специально для ФАН проанализировал реальные причины решения IIHF. Он пришел к выводу, что мировой спорт отравлен деньгами и политикой.