Елена Панина: Америка утратила образ лидера демократии в глазах остального мира

Джо Байден и Камала Харрис официально вступили в должности президента (46-го по счету) и вице-президента Соединенных Штатов соответственно. Церемонию инаугурации транслировали в прямом эфире многие телеканалы мира. И она оставила неоднозначное впечатление.

Операторы показывали камерное действие, замкнутое в ограниченном пространстве. Как будто есть отдельно этот пятачок и отдельно — вся остальная Америка. Практически отсутствовали панорамные съемки, которые обычно дают ощущение масштаба и величия происходящего события. Как иронично замечали некоторые комментаторы, присутствующих на инаугурации людей заменили флаги. 25 тысяч солдат Национальной гвардии, сотрудники спецслужб и полицейские взяли в плотное кольцо тысячу приглашенных участников действа.

Выступавшие ораторы подчеркивали необходимость защищать демократию, апеллируя к известным событиям, произошедшим двумя неделями ранее в Капитолии.

Однако демократию надо было защищать раньше — в ходе, мягко говоря, странной избирательной кампании, неприкрытого цинизма цифровых монополистов — особенно во время подсчета голосов — и лишения предусмотренных демократическими процедурами США возможностей оппонентам отстаивать свои права в судебном порядке.

Естественно, что с такими итогами выборов не согласился ни теперь уже бывший американский лидер Дональд Трамп, ни 74 миллиона проголосовавших за него соотечественников. Они до сих пор не видят в Байдене законного победителя — и с этим новому хозяину Белого дома придется иметь дело.

Данную проблему Байден затронул в своей речи.

«Кто-то говорит, что безумием будет сказать о единстве, ведь Америка разделена, — заявил он. — Я вложу всю свою душу, чтобы объединить Америку».

Но как новый президент собирается этого добиться, если его коллеги по Демократической партии, члены Палаты представителей и Сената, даже сейчас полны желания завершить процедуру импичмента Трампа, который и так покинул свой пост?

Может быть поэтому во многих выступлениях на церемонии инаугурации и в самой речи Байдена так часто упоминались Авраам Линкольн и Гражданская война 1861–1865 годов?

Не собирается простить голосование за Трампа миллионам американцев и поддерживающий Байдена так называемый «говорящий класс». Эти люди требуют уничтожить «гадину трампизма» и самих «трампистов», лишить их возможности публично высказываться.

Кроме того, раздаются призывы и начать аресты оппонентов. И вряд ли те, кто делает подобные заявления, прислушаются к просьбе лидера страны перестать оскорблять друг друга и найти путь к единству нации…

Соединенные Штаты долгие годы представляли себя идеалом демократии и считали свою модель устройства эталонной. Однако за последние несколько месяцев Америка утратила образ лидера, когда весь мир увидел, как же легко и быстро с нее спала вся эта демократическая позолота.