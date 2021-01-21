Алексей Учитель предрек провокационные вопросы про Цоя от зрителей

Кинорежиссер Алексей Учитель в беседе с ФАН подчеркнул значимость прямого общения между зрителями и создателями кино.

В эксклюзивном интервью режиссер и продюсер объяснил, как развитие стриминговых сервисов влияет на деятельность современных режиссеров, а также рассказал о планах снять художественный фильм про Дмитрия Шостаковича.

Зрителям и создателям кино обоюдно необходим диалог

— Алексей Ефимович, онлайн-кинотеатр Okko запустил проект «Премьера» для совместного просмотра и обсуждений фильмов с создателями. Ваш фильм «Цой» будет демонстрироваться первым в подобном формате 21 января. Что вы думаете о таком сближении зрителя и создателей кино?

— Я думаю, что это прекрасная форма общения, позволяющая поговорить о фильме. Она присутствовала в какой-то степени в кинопрокате: например, «КАРО.Арт» проводит встречи в кинотеатре «Октябрь». Я знаю, что и в Петербурге такое тоже практикуется, устраиваются встречи с режиссером и актерами. Нередко такие мероприятия проводят на фестивальных показах, на неделях российского кино в Лондоне и Нью-Йорке — это я по своему опыту знаю.

Одно дело — посмотреть фильм, и совсем другое — пообщаться с его создателями. Это всегда очень интересно и обоюдно необходимо как зрителю, так и авторам картины. На таких показах можно поспорить или, наоборот, согласиться с чем-то, обменяться мыслями и впечатлениями.

— Весь ваш фильм наполнен любовью к Виктору Цою. Как вы думаете, что больше всего интересует людей в феномене этого легендарного музыканта? Какие вопросы от зрителей вы ожидаете, есть ли предположения, о чем будут больше спрашивать?

— У меня уже был опыт общения со зрителями по этому фильму, и то, что в Интернете происходит, я видел. Как правило, все задают вопрос, почему фильм называется именно «Цой», при том, что формально Виктор появляется всего несколько раз в документальных кадрах, а история, скорее, притчевая. Но я всегда отвечал и буду отвечать, что для меня название «Цой» — это не только фамилия очень интересного и талантливого человека, а уже, скорее, некий символ, связанный с этой фамилией. И это символическое значение давно уже живет в головах людей, и Цой действительно стал культовой фигурой. Еще, думаю, спросят о том, соответствуют ли персонажи, показанные у нас в картине, реальным людям.

Также ожидаю вопросов о судьбе исков, которые к нам до сих пор пытается подать сын Виктора Александр. Уже два иска в Пресненском районном суде Москвы были отклонены. Но он не останавливается. Не получилось в одном месте — пытается в другом. Сейчас, насколько я знаю, он обратился с исковым заявлением в Савеловский районный суд Москвы, который территориально не имеет никакого отношения к студии «Рок», и непонятно, чего Александр хочет добиться, если судьи отказали уже несколько раз.

«У режиссеров появляется больший коридор, чтобы реализовывать свои замыслы»

— Как вы относитесь к развитию стриминговых сервисов типа Netflix? Они становятся крупными игроками в индустрии, снимают фильмы эксклюзивно под свою трансляцию. Как это отражается на работе режиссеров?

— У режиссеров появляется больший коридор для того, чтобы реализовывать свои замыслы. Платформы, возможно, более смело подходят к вопросам языка, которым говорят герои. Есть бóльшая свобода, но она не творческая, а, скорее, в отношении лексики, еще каких-то вещей.

В любом случае, это все очень здорово, потому что помимо фильмов для кинопроката и телевизионных каналов появляются огромные возможности платформ, которые реализуют как сериалы, так и кинопроекты. Мы сейчас ведем активные переговоры с некоторыми платформами для реализации наших проектов — и здесь я выступаю не только как режиссер, но и как продюсер студии «Рок».

— Как считаете, с чем связано то, что знаменитые режиссеры, актеры идут в сериальный формат?

— Развивается и то, и другое, просто кинопрокат диктует какие-то свои условия. В сериальной продукции заложен немалый потенциал. Я вот никогда еще не снимал сериалов, хотя по фильму «Матильда» мы сделали четырехсерийный вариант под названием «Коронация». Но это совсем короткий сериал.

Вообще, так называемый «кинороман», который может рассказать историю не в полуторачасовом или двухчасовом варианте, а в шестичасовом, например, дает, конечно, уникальные возможности. Проблема только в том, что в лучших британских и американских сериалах каждая серия снимается все-таки как кино, с точки зрения производства и финансов, а у нас сериалы рассматриваются как некий более дешевый вид продукции.

Мне кажется, что это неправильно. Это связано с определенной экономикой, потому что нужно как-то окупаться, и каждая платформа зависит от своих подписчиков. Но качество сериала все-таки неизбежно связано с вложенными в него финансами. Как только мы начнем производить сериалы с достаточным бюджетом — это касается исторических сериалов, прежде всего — тогда мы выйдем на более серьезный уровень. Тогда и Netflix, и все остальные платформы будут еще более активно интересоваться нашими сериалами.

«Собираюсь снять фильм о Шостаковиче»

— В июне 2020 года появилась информация о том, что вы обсуждаете с американским переводчиком, поэтом и продюсером Джулианом Генри Лоуэнфельдом возможное создание картины о поэте Александре Пушкине. Стоит ли ждать этого проекта?

— Мы один раз с ним встретились и действительно обсуждали эту идею, потому что у нас есть одно очень интересное предложение от сценариста Арифа Алиева по сериалу о Пушкине. Но пока такие встречи сводятся, скорее, только к разговорам и дискуссиям на тему, каким может быть фильм или сериал о Пушкине.

А если говорить обо мне, то, как режиссер, я собираюсь снять фильм о Дмитрии Шостаковиче, и вот сейчас Александр Терехов дописывает сценарий.

— Каким он будет по жанру, настроению?

— Это не будет в чистом виде байопик. Мне кажется, о нем прекрасно все знают, его гениальную музыку любят. А вот какой он был человек и что за этим стояло, как ему удавалась эта музыка — мне кажется, это самое интересное, необычное. И мы попытаемся это реализовать на экране. Пока мы на стадии написания сценария.

— Вы являетесь продюсером фильма «Пальмира». На каком этапе производства находится картина? Какой обещает быть работа Андрея Кравчука о судьбе саперов в Сирии?

— Судя по тому, что я видел и знаю по материалам — мне кажется, это будет своеобразная «бомба». И по уровню, и по масштабу, и по режиссуре, актерской работе. Во всяком случае, я очень многого жду от этой картины. Сейчас идет монтаж, я думаю, что ближе к концу года фильм будет полностью готов.

Ранее кинорежиссер Егор Кончаловский в эксклюзивном интервью ФАН назвал Алексея Учителя в числе любимых режиссеров и назвал его «старшим современником».