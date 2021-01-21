В Евросоюзе осудили включение Кубы в список стран-спонсоров терроризма

Гавана, 21 января. Власти Евросоюза не поддерживают и осуждают включение Кубы в список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявил глава представитель ЕС Жозеп Боррель в ходе третьего заседания Совета Куба — ЕС.

Переговоры проходили в онлайн-формате. Глава европейской дипломатии отметил, что Евросоюз поддерживает резолюцию о снятии с Кубы экономической, торговой и финансовой блокады США, которую Гавана ежегодно представляет на голосование в ООН.

El tercer Consejo Conjunto entre #Cuba???????? y la #UniónEuropea???????? sesionó hoy en formato virtual con la presencia del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, y el Canciller de Cuba.



???? https://t.co/c3NnpFCq7Y pic.twitter.com/DwLLV5aOou — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) January 20, 2021

В минувший 2020 год, несмотря на мировую пандемию COVID-19, отношения между Кубой и ЕС продолжали развиваться. Европейский союз остается крупнейшим торговым партнером Кубы и потребляет почти 35% от общего объема кубинского экспорта.

Гавана и Брюссель сотрудничают в сферах сельского хозяйства и производстве возобновляемых источников энергии. ЕС помогает кубинцам в социально-экономических преобразованиях на Острове свободы. В частности, Гавана обращалась к европейскому опыту в области создания единой валюты при подготовке денежной реформы, которая недавно успешно вступила в силу.

Кроме того, ЕС протянул руку помощи Кубе в борьбе с COVID-19, направив 500 аппаратов ИВЛ и средства санитарно-эпидемиологической защиты.

На политическом треке Куба и ЕС ведут интенсивный диалог по широкому спектру различных вопросов от устойчивого развития до прав человека. Не обходится и без острых моментов, поскольку правозащитники в Европе часто критикуют кубинские власти.