Юрист прокомментировал опасения следствия по поводу побега Сабадаша

Сегодня стало известно, что в СИЗО №1 «Кресты» адвокат бизнесмена Александра Сабадаша оказался запертым в специальном «шлюзе». Туда его поместили оперативники, чтобы тот подписал постановление о домашнем аресте своего клиента.

Следствие опасается, что бизнесмен сбежит, воспользовавшись неразберихой с датами, поэтому настаивали на подписании документов о домашнем аресте. Дело в том, что срок наказания Александра Сабадаша заканчивается 25 января, но 15 января ему были предъявлены новые обвинения. Суд отказал следствию в возбуждении дела и отправил экс-сенатора под домашний арест.

Когда адвокаты направили жалобу в УФСИН, чтобы им сообщили точное время отбытия из СИЗО для препровождения бизнесмена по адресу домашнего ареста, выяснилось, что даты перепутали, и освободят Сабадаша только 27 января. Постановление об этом они еще не получили.

Юрист Алексей Гудас прокомментировал ситуацию и предположил, что Сабадаш действительно может воспользоваться юридической неразберихой с датами и сбежать за границу.

«Если он уверен, что угрозы нет, то вполне может воспользоваться возможностью совершить побег и скрыться. Если потенциально у него появится шанс уехать, то он может это сделать. Но на самом деле это не так-то просто, ему нужно скрыться сначала на территории России, затем пересечь границу, потом получить убежище через Интерпол. Даже при неразберихе с датами, ему надо будет взвесить, успеет ли он все сделать за несколько дней. При наличии средств он, конечно, легко может сделать поддельные паспорта, договориться, с кем надо, но это значит брать на себя новые преступления», — пояснил адвокат.

Алексей Гудас считает, что постановление о домашнем аресте в случае миллиардера абсолютно законная и применимая мера. Но юрист отмечает, что Сабадаш может сбежать даже при таком ограничении.

«Обвинения, которые ему будут предъявлять, не факт, что совершены им. Но если суд постановил решение о домашнем аресте, значит это оправдано. При домашнем аресте у него будет ограничение свободы, браслет на ноге, и сбежать будет крайне сложно, хотя тоже есть вероятность. Если есть определенные технические знания, если есть договоренность с сотрудниками ФСИН, то он сбежит и под домашним арестом, если есть деньги, улетит на личном самолете. Но если его объявят в розыск, а затем поймают, то это 100% арест, тогда он уже никуда не денется», — рассказал собеседник ФАН.

К слову, запертый в «шлюзе» адвокат Сабадаша, которого пытались заставить подписать постановление о домашнем аресте, был выпущен оперативниками только после обещания защитника обратиться в СМИ. Алексей Гудас назвал такие действия сотрудников недопустимыми и заявил, что если факт шантажа будет зафиксирован, то оперативникам грозит наказание, и не малое.

«Любая угроза адвокату, да и самому подзащитному, если она зафиксирована, это уголовное преступление. Даже если у них есть опасения, даже на якобы благое дело, нельзя противозаконными методами добиваться правосудия. Нельзя давить на адвоката, это должностное преступление. Если процесс был зафиксирован, то назначается проверка, возбуждается дело в отношении оперативников. Если факт будет доказан, то им грозит наказание до 10 лет грозит, причем с лишением всех званий», — подчеркнул юрист.

Сабадаша подозревают как минимум в десяти эпизодах мошенничества, а также в двух эпизодах отмывания денег. Ему предъявили обвинение в том, что он похитил 458 млн рублей у АО «Таврический банк» в 2013 году.

Ранее адвокат бизнесмена Татьяна Журавлева заявляла, что у Сабадаша проблемы со здоровьем. По ее словам, ему срочно нужна медицинская помощь, он нуждается в специализированном питании, которое в изоляторе ему не выдают.