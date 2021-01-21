Представители Ходорковского обзванивают оппозицию и призывают выходить за Навального

Перед объявлением судом ареста на 30 суток Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на незаконные массовые акции. Его штабы в регионах мгновенно отреагировали на призыв, назначив дату и время начала акций по всей стране. Однако координирующую роль по консолидации оппозиции взяли на себя представители Ходорковского. Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян получил инсайд того, как отрабатывается подготовка незаконных массовых акций в поддержку Навального в ближайшие дни Ходорковским и его людьми.

Я уже рассказывал осенью минувшего года со ссылкой на свои инсайды из оппозиционной среды, что Ходорковский перечислил своим сторонникам 10 млн евро на старт протестной активности. Тогда планировалось увязать события в России и Белоруссии. Должен был проводиться концерт в поддержку протестующих в РБ, а перед этим — шествие по улицам Москвы. Так вот, небольшое шествие оппозиции провести удалось, а вот с концертом не задалось — отказали горе-революционерам местного разлива все площадки столицы.

Сейчас Ходорковский снова воодушевился тем, что после посадки Навального под арест можно снова половить рыбку в мутной воде, и его люди начали обзванивать всю палитру оппозиционной среды, чтобы на шару их вывести в поддержку Навального. Системные партии публично отмежевались от Навального и его проектов. Попробовали люди Ходорковского пообщаться с представителями одной из старейших демократических партий, но там их вежливо послали, указав на то, что гранты с Запада получают люди МБХ, а обращаются за массовостью на акции бесплатно именно к ним. В подобном ключе прошел разговор с одним из представителей левых движений. Там людей Ходорковского тоже мягко послали. Причина та же: либо делитесь, либо идите куда подальше.

Я уже рассказывал в своем осеннем инсайде о российском ответвлении Nexta, которую, согласно моим данным, финансирует Ходорковский. Эта «спящая ячейка» активизировалась. Тысячи чатов, как бешеные, выкладывают подробные инструкции по поведению на незаконной акции, которую планируют провести в ближайшие дни. Они, как под копирку, похожи на то, что распространяла польская Nexta в разгар незаконных акций в Белоруссии летом и осенью прошлого года.

Однако наиболее курьезно на этом направлении выглядит Ирина Ароян. Если помните, эта журналистка прославилась скандалом с Филиппом Киркоровым. После этого случая Ароян называют в СМИ не иначе как розовая кофточка, этим «титулом» ее наградил Филипп Бедросович. Госпожа Ароян в последнее время активно топит за Навального. Она в прошлом году успела выйти на пикет в поддержку «берлинского пациента», а в нынче строчит посты в социальных сетях, в которых рассказывает, что пойдет на акцию, которую анонсировали штабы Навального по всей стране. Да вот беда, читают сейчас забытую большими медиа журналистку лишь несколько человек. Ряд ее постов в соцсети не имеет вообще никаких реакций или комментариев.

Вот такая пестрая группа поддержки у Навального. Есть там и те, кто работает на западные гранты, и те, кого после скандальных историй прошлого давно уже забыли.