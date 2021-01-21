Раздробленную Америку при Байдене ждет аналог «бандеризации» Украины

Церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена прошла 20 января в Вашингтоне без каких-либо внешних эксцессов и громких заявлений. Можно даже сказать, рутинно и буднично — в нынешней ситуации это безусловная победа для новой администрации.

Тот факт, что от участия в церемонии передачи власти в Белом доме отказались экс-президент Дональд Трамп и его супруга Меланья, которых пришлось заменять экс-вице-президенту Майклу Пенсу и «второй леди» Карен Пенс, — это, конечно, политический пшик…

Зато присутствие Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона, а также поздравления с инаугурацией от политических лидеров со всего мира (о поздравлении от российского президента пока ничего не известно, а с избранием он поздравил Байдена только 15 декабря) придали данному статусному мероприятию необходимый уровень легитимности. Мол, несмотря на все недавние испытания, американская демократия вовсе не погибла, она жива и здорова, а новый президент «полностью сосредоточен на том, чтобы объединить Америку, объединить народ, объединить нацию».

Вдобавок в своей инаугурационной речи Байден заявил, что теперь великая и прекрасная Америка хороших людей должна противостоять политическому экстремизму, пропаганде превосходства белых, внутреннему терроризму и — обязательно победить.

«Мы должны положить конец этой негражданской войне, в которой красный цвет противопоставляется синему, сельское — городскому, консервативное — либеральному», — добавил «Сонный Джо».

«Негражданская война» — уже второй мем от Байдена. Первым, как мы помним, были «внутренние террористы». Поскольку раньше в подобном креативе 78-летний президент замечен не был, это, видимо, не его личная заслуга, а результат работы «мозговых центров» Демократической партии и «глубинного государства» в целом.

Кстати, термин «негражданская война» можно рассматривать и как войну с «негражданами» (статус физических лиц, уже хорошо отработанный и давно известный нам, например, по Латвии).

Скорее всего, Соединенные Штаты ждет период «демократизации», сравнимый с «бандеризацией» Украины после победы Евромайдана. Хорошо зная принципы и механизмы действия «майданной демократии»: «Обещайте им что угодно — вешать будем потом», — которая сегодня победила и в Штатах, можно предположить, что прозвучавшие из уст 46-го президента США 20 января 2021 года слова о возможностях, безопасности, свободе, достоинстве, уважении, чести «и да, правде» для всех очень скоро могут оказаться «ложным флагом». Под прикрытием которого будет действовать еще более жесткий режим «железной пяты», давным-давно красочно описанный Джеком Лондоном — американским писателем, который знал свою страну, что называется, вдоль и поперек, снизу доверху.

Конечно, перейти к реализации подобного сценария без новой громкой провокации затруднительно. И пресловутый «захват Капитолия» 6 января, при всех стараниях раздуть из мухи слона, все-таки не тянет на «поджог Рейхстага», приведший в 1933 году к замене политического режима Веймарской Германии нацистским Третьим рейхом.

Но в подобных делах политтехнологи «глубинного государства», что называется, собаку съели, и уж что-нибудь из своего богатейшего арсенала выберут. Или даже придумают нечто оригинальное, используя возможности новейших технологий. Свои «суперспособности» они весьма доходчиво изобразили в конце 2020 года, просто-напросто «забанив» Трампа во всех возможных медиа в критический момент внутриполитического противостояния…

Кстати, а что с ним, с этим «вождем красношеих (реднеков)» и апостолом «мультирасовой белоты» (multiracial whiteness — еще один термин-мем от демократов, обозначающий не-белых сторонников Трампа и превращающий «белизну» в политическую расцветку)? В своем прощальном обращении к нации 45-й президента США сосредоточился (в прошлом времени: «мы достигли… мы добились… мы восстановили…») на результатах своего правления.

«Доходы росли, зарплаты росли, американская мечта была восстановлена, и миллионы людей были избавлены от бедности всего за несколько коротких лет. Это было чудо… Я особенно горжусь тем, что я первый президент за десятилетия, который не начал новых войн», — так «продает» Трамп Америке итоги 2017–2020 годов.

При этом ни слова не говорится о том, намерен ли «Большой Дональд» продолжать политическую деятельность, создавать собственную партию и так далее. Видимо, для поставленного под процесс второго импичмента президента это было невозможным. Единственное, на что он, по слухам, сподобился — прощальная записка своему преемнику на президентском столе в Овальном кабинете Белого дома: «Джо, ты знаешь, что я победил».

Но это уже (если не фейк) — личное мнение человека, которое никого не интересует. В мировой истории отныне и навсегда будет записано: 46-й президент США — Джозеф Байден. Независимо от дальнейшего — и возможно, весьма катастрофического для Америки — развития событий.