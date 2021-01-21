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Москва смягчает COVID-ограничения: реакция врачей, экспертов и горожан

Москва смягчает режим: реакция экспертов и горожан

С 22 января 2021 года в Москве смягчаются ограничительные меры, введенные во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Ситуация с заболеваемостью — оптимистичная, поэтому столичное правительство приняло решение ослабить меры.

О том, как на это отреагировали врачи, эксперты и простые москвичи, — читайте в материале ФАН.

Москвичи об ослаблении ограничений в столице

ФАН узнал, как жители столицы относятся к новости об ослаблении ограничений в Москве.

«Для меня эта новость позитивная. Дистанционка мне не нравится, больше очное обучение люблю. Так что я за снятие ограничений и все поддерживаю», — сказал житель Москвы Олег.

Для Екатерины решение властей Москвы возобновить работу музеев, библиотек и других учреждений культуры стало приятной новостью.

«Так как я артист балета, то конечно для меня открытие театров — это очень важное событие. Очень было сложно все это время, много моих друзей остались без определенной работы и возможности что-то делать», — отметила жительница мегаполиса.

С завтрашнего дня заработают и образовательные учреждения — школы, колледжи, спортивные и детские досуговые учреждения. Этому очень рады родители — теперь их детям не придется целыми днями сидеть в четырех стенах.

«К сожалению, у меня детей нет, но коллеги все в восторге, что наконец то дети будут учиться не из дома — ходить в образовательные учреждения», — рассказала москвичка Клавдия.

Москва смягчает режим: реакция экспертов и горожан

Какие меры смягчили в столице

С 21 января мэр Москвы Сергей Собянин постановил возобновить работу колледжей, учреждений дополнительного образования, спортивных школ и детских досуговых учреждений. Кроме того, будут разблокированы транспортные карты учащихся.

При этом, согласно решению Минобрнауки РФ, студенты вузов продолжат учиться удаленно до 6 февраля.

С сегодняшнего дня также увеличивается разрешенное количество зрителей для посещения кинотеатров, концертных залов и театров — с 25% до 50% от общей вместительности зрительного зала.

Сняты ограничения для работы детских комнат в ТРЦ, детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских уголков. Однако при этом количество одновременно находящихся там детей и взрослых не должно превышать 50% от общей вместимости.

С 22 января в Москве возобновят работу музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Кроме того, снова можно будет проводить зрелищные, культурно-досуговые, развлекательные, массовые спортивные, рекламные и прочие подобные мероприятия — при все том же условии в 50% человек от общей вместительности помещения.

Однако некоторые ограничительные меры пока решено сохранить. В частности, требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на удаленную работу, необходимость домашнего режима для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также остаются актуальными ограничения в режиме работы предприятий общепита, баров, ночных клубов, дискотек, боулингов, караоке и других развлекательных заведений — они будут закрыты с 23.00 до 6.00.

Москва смягчает режим: реакция экспертов и горожан

«Хорошая тенденция»

Эксперты из разных областей, опрошенные ФАН, уверены: такое решение московских властей пойдет на пользу всем.

«Я считаю, что это правильное, взвешенное решение о снятии ряда ограничений в Москве, — заявил ФАН председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов. — Как показывает статистика, уровень заболеваний снижается, так что можно говорить о стабилизации ситуации».

Герасимов подчеркнул, что все решения мэра Москвы Сергея Собянина — взвешенные и хорошо обдуманные, просто так они не принимаются. Он добавил, что поддерживает частичное снятие ограничений в городе, особенно тех, что касаются учреждений культуры.

«Очень хорошо, что увеличится количество зрителей, мне многие москвичи жалуются, что не могут попасть в театры, концертные залы, и вот сейчас число зрительских мест будет увеличено в два раза, это очень хорошо, — отметил собеседник ФАН. — Хорошо, что открываются музеи, выставочные залы. Это очень правильное решение».

Москва смягчает COVID-ограничения: реакция врачей, экспертов и горожан

С этим совершенно согласен Сергей Пускепалис, советский и российский актер и режиссер театра и кино. Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, заместитель художественного руководителя МХАТ имени М. Горького по творческой работе заявил ФАН, что в Ярославле и до сегодняшнего дня было разрешено пускать в залы 50% зрителей. Он подчеркнул, что очень рад за своих столичных коллег.

«Хорошая тенденция, — уверен Пускепалис. — Так, смотришь, уже потихонечку, благодаря вакцине, благодаря усилиям всех без исключения: и медиков, и непосредственно больных, потенциальных больных, скоро будет и сто процентов [зрителей в театральных залах]!»

Однако смягчение мер пока не связано с вакцинацией, утверждает доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В разговоре с ФАН медик подчеркнул, что пока что вакцинация не может повлиять на ситуацию в Москве.

«Вакцинация еще недостаточно значительна, она только началась, — объяснил вирусолог в разговоре с ФАН. — Она не может повлиять на ситуацию в Москве. Когда человека привили, через какое-то время он становится маловосприимчивым к заболеваниям. У него резко повышаются шансы, чтобы не заболеть. Но на коллективный иммунитет, если привито несколько процентов населения, это никакого влияния оказать еще не может».

Поэтому, продолжил Альтштейн, определенное снижение заболеваемости и в России, и в Москве пока не связано с вакцинацией. Люди через какое-то время становятся защищенными, но на общую заболеваемость это пока еще не может повлиять, потому что масштаб вакцинации еще не большой, пояснил вирусолог ФАН.

Москва смягчает режим: реакция экспертов и горожан

Председатель ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин решение московских властей смягчить ограничения, введенные из-за коронавируса, назвал положительным сигналом к тому, что теперь можно чаще посещать семьями культурные и досуговые учреждения Москвы.

«Можем только сказать спасибо за это решение. Для нас возможность заполнять кинозалы наполовину — это не вопрос того, можно ли теперь продавать больше билетов или пускать больше зрителей. Это скорее сигнал для жителей нашей столицы, что многие учреждения, в том числе кинотеатры, не так уж опасны в части распространения коронавируса», — заявил Олег Березин.

Председатель ассоциации владельцев кинотеатров также сообщил, что кассовые сборы российских кинотеатров в 2020 году упали на 60%.

«Некоторые кинотеатры не работали по полгода, а в некоторых российских регионах — до Нового года, — констатировал Березин. — Во многом это было связано не только с ограничениями, приостановкой деятельности, но и с тем негативным фоном, который очень активно развивался, что в пандемию желательно не посещать общественные места».

Москва смягчает режим: реакция экспертов и горожан

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в разговоре с ФАН также назвал действия столичных властей обоснованными.

«Руководители регионов, конечно же, должны руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора, смотреть на статистику заболевших и вылечившихся, — заявил Огуль. — Поэтому те действия, которые проводят сейчас в Москве — они обоснованные, и власти столицы руководствуются как раз такими данными. Поэтому каждый субъект сам принимает решения, основываясь на таких данных и рекомендациях Роспотребнадзора, поскольку ситуация с распространением коронавируса может может значительно меняться от региона к региону, и отдельные ограничения вполне оправданы на региональном уровне. Только региональные власти точно знают ситуацию в своих субъектах, прогнозы и степень ответственности жителей».

По мнению члена комитета Госдумы по охране здоровья, доктора медицинских наук Бориса Менделевича, строгие меры, принятые правительством Москвы, судя по статистике, действительно дали хорошие результаты, поэтому власти и приняли решение о послаблениях.

«При этом очень важно помнить, что вирус никуда не делся, и соблюдать меры безопасности, — предупредил Менделевич. — К тому же, отмечу, что вакцинация сама по себе не защищает от вируса, а работает на снижение его негативных последствий. Что касается возвращения к нормальной жизни, то надо понимать, что есть эпидемиологические нормы и как только ситуация будет соответствовать конкретным данным, в том числе отменяющим масочный режим, то появится вероятность возвращения к традиционному укладу».

При этом, подчеркнул врач-депутат, решение об этом должны принимать профессионалы и эксперты, и только основываясь на конкретных научных данных.

Москва смягчает COVID-ограничения: реакция врачей, экспертов и горожан

Снижение заболеваемости коронавирусом в Москве

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Москве снижается количество случаев заболевания COVID-19 по сравнению с ситуацией в конце декабря. Так, в преддверии Нового года, 24 декабря, количество новых случаев коронавируса в Москве составило 8203, что стало антирекордом за весь период пандемии. Менее, чем за месяц ситуация заметно улучшилась. По данным на 21 января 2021 года за сутки в столице выявили 3458 случаев заболевания, что ниже показателей предыдущего месяца более, чем в два раза.

Количество ежедневно заполняемых коек в медицинских учреждениях столицы также снизилось почти на треть. Более 9 тыс. больничных мест остаются свободными.

Напомним, что за последние сутки, 21 января 2021 года, в России было выявлено 21 887 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. 2363 случая (10,8%) были без клинических проявлений. В Москве было выявлено 3458 случаев.

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