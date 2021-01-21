Москва смягчает COVID-ограничения: реакция врачей, экспертов и горожан

С 22 января 2021 года в Москве смягчаются ограничительные меры, введенные во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Ситуация с заболеваемостью — оптимистичная, поэтому столичное правительство приняло решение ослабить меры.

О том, как на это отреагировали врачи, эксперты и простые москвичи, — читайте в материале ФАН.

Москвичи об ослаблении ограничений в столице

ФАН узнал, как жители столицы относятся к новости об ослаблении ограничений в Москве.

«Для меня эта новость позитивная. Дистанционка мне не нравится, больше очное обучение люблю. Так что я за снятие ограничений и все поддерживаю», — сказал житель Москвы Олег.

Для Екатерины решение властей Москвы возобновить работу музеев, библиотек и других учреждений культуры стало приятной новостью.

«Так как я артист балета, то конечно для меня открытие театров — это очень важное событие. Очень было сложно все это время, много моих друзей остались без определенной работы и возможности что-то делать», — отметила жительница мегаполиса.

С завтрашнего дня заработают и образовательные учреждения — школы, колледжи, спортивные и детские досуговые учреждения. Этому очень рады родители — теперь их детям не придется целыми днями сидеть в четырех стенах.

«К сожалению, у меня детей нет, но коллеги все в восторге, что наконец то дети будут учиться не из дома — ходить в образовательные учреждения», — рассказала москвичка Клавдия.

Какие меры смягчили в столице

С 21 января мэр Москвы Сергей Собянин постановил возобновить работу колледжей, учреждений дополнительного образования, спортивных школ и детских досуговых учреждений. Кроме того, будут разблокированы транспортные карты учащихся.

При этом, согласно решению Минобрнауки РФ, студенты вузов продолжат учиться удаленно до 6 февраля.

С сегодняшнего дня также увеличивается разрешенное количество зрителей для посещения кинотеатров, концертных залов и театров — с 25% до 50% от общей вместительности зрительного зала.

Сняты ограничения для работы детских комнат в ТРЦ, детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских уголков. Однако при этом количество одновременно находящихся там детей и взрослых не должно превышать 50% от общей вместимости.

С 22 января в Москве возобновят работу музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Кроме того, снова можно будет проводить зрелищные, культурно-досуговые, развлекательные, массовые спортивные, рекламные и прочие подобные мероприятия — при все том же условии в 50% человек от общей вместительности помещения.

Однако некоторые ограничительные меры пока решено сохранить. В частности, требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на удаленную работу, необходимость домашнего режима для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также остаются актуальными ограничения в режиме работы предприятий общепита, баров, ночных клубов, дискотек, боулингов, караоке и других развлекательных заведений — они будут закрыты с 23.00 до 6.00.

«Хорошая тенденция»

Эксперты из разных областей, опрошенные ФАН, уверены: такое решение московских властей пойдет на пользу всем.

«Я считаю, что это правильное, взвешенное решение о снятии ряда ограничений в Москве, — заявил ФАН председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов. — Как показывает статистика, уровень заболеваний снижается, так что можно говорить о стабилизации ситуации».

Герасимов подчеркнул, что все решения мэра Москвы Сергея Собянина — взвешенные и хорошо обдуманные, просто так они не принимаются. Он добавил, что поддерживает частичное снятие ограничений в городе, особенно тех, что касаются учреждений культуры.

«Очень хорошо, что увеличится количество зрителей, мне многие москвичи жалуются, что не могут попасть в театры, концертные залы, и вот сейчас число зрительских мест будет увеличено в два раза, это очень хорошо, — отметил собеседник ФАН. — Хорошо, что открываются музеи, выставочные залы. Это очень правильное решение».

С этим совершенно согласен Сергей Пускепалис, советский и российский актер и режиссер театра и кино. Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, заместитель художественного руководителя МХАТ имени М. Горького по творческой работе заявил ФАН, что в Ярославле и до сегодняшнего дня было разрешено пускать в залы 50% зрителей. Он подчеркнул, что очень рад за своих столичных коллег.

«Хорошая тенденция, — уверен Пускепалис. — Так, смотришь, уже потихонечку, благодаря вакцине, благодаря усилиям всех без исключения: и медиков, и непосредственно больных, потенциальных больных, скоро будет и сто процентов [зрителей в театральных залах]!»

Однако смягчение мер пока не связано с вакцинацией, утверждает доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В разговоре с ФАН медик подчеркнул, что пока что вакцинация не может повлиять на ситуацию в Москве.

«Вакцинация еще недостаточно значительна, она только началась, — объяснил вирусолог в разговоре с ФАН. — Она не может повлиять на ситуацию в Москве. Когда человека привили, через какое-то время он становится маловосприимчивым к заболеваниям. У него резко повышаются шансы, чтобы не заболеть. Но на коллективный иммунитет, если привито несколько процентов населения, это никакого влияния оказать еще не может».

Поэтому, продолжил Альтштейн, определенное снижение заболеваемости и в России, и в Москве пока не связано с вакцинацией. Люди через какое-то время становятся защищенными, но на общую заболеваемость это пока еще не может повлиять, потому что масштаб вакцинации еще не большой, пояснил вирусолог ФАН.

Председатель ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин решение московских властей смягчить ограничения, введенные из-за коронавируса, назвал положительным сигналом к тому, что теперь можно чаще посещать семьями культурные и досуговые учреждения Москвы.

«Можем только сказать спасибо за это решение. Для нас возможность заполнять кинозалы наполовину — это не вопрос того, можно ли теперь продавать больше билетов или пускать больше зрителей. Это скорее сигнал для жителей нашей столицы, что многие учреждения, в том числе кинотеатры, не так уж опасны в части распространения коронавируса», — заявил Олег Березин.

Председатель ассоциации владельцев кинотеатров также сообщил, что кассовые сборы российских кинотеатров в 2020 году упали на 60%.

«Некоторые кинотеатры не работали по полгода, а в некоторых российских регионах — до Нового года, — констатировал Березин. — Во многом это было связано не только с ограничениями, приостановкой деятельности, но и с тем негативным фоном, который очень активно развивался, что в пандемию желательно не посещать общественные места».

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в разговоре с ФАН также назвал действия столичных властей обоснованными.

«Руководители регионов, конечно же, должны руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора, смотреть на статистику заболевших и вылечившихся, — заявил Огуль. — Поэтому те действия, которые проводят сейчас в Москве — они обоснованные, и власти столицы руководствуются как раз такими данными. Поэтому каждый субъект сам принимает решения, основываясь на таких данных и рекомендациях Роспотребнадзора, поскольку ситуация с распространением коронавируса может может значительно меняться от региона к региону, и отдельные ограничения вполне оправданы на региональном уровне. Только региональные власти точно знают ситуацию в своих субъектах, прогнозы и степень ответственности жителей».

По мнению члена комитета Госдумы по охране здоровья, доктора медицинских наук Бориса Менделевича, строгие меры, принятые правительством Москвы, судя по статистике, действительно дали хорошие результаты, поэтому власти и приняли решение о послаблениях.

«При этом очень важно помнить, что вирус никуда не делся, и соблюдать меры безопасности, — предупредил Менделевич. — К тому же, отмечу, что вакцинация сама по себе не защищает от вируса, а работает на снижение его негативных последствий. Что касается возвращения к нормальной жизни, то надо понимать, что есть эпидемиологические нормы и как только ситуация будет соответствовать конкретным данным, в том числе отменяющим масочный режим, то появится вероятность возвращения к традиционному укладу».

При этом, подчеркнул врач-депутат, решение об этом должны принимать профессионалы и эксперты, и только основываясь на конкретных научных данных.

Снижение заболеваемости коронавирусом в Москве

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Москве снижается количество случаев заболевания COVID-19 по сравнению с ситуацией в конце декабря. Так, в преддверии Нового года, 24 декабря, количество новых случаев коронавируса в Москве составило 8203, что стало антирекордом за весь период пандемии. Менее, чем за месяц ситуация заметно улучшилась. По данным на 21 января 2021 года за сутки в столице выявили 3458 случаев заболевания, что ниже показателей предыдущего месяца более, чем в два раза.

Количество ежедневно заполняемых коек в медицинских учреждениях столицы также снизилось почти на треть. Более 9 тыс. больничных мест остаются свободными.

Напомним, что за последние сутки, 21 января 2021 года, в России было выявлено 21 887 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. 2363 случая (10,8%) были без клинических проявлений. В Москве было выявлено 3458 случаев.