Киев, 21 января. Шесть украинских поставщиков природного газа будут проверены на предмет искусственного завышения стоимости топлива для нужд населения.

Расследование проведет Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Ведомство планирует проверить действия ООО «Житомиргаз сбыт», ООО «Киевоблгаз сбыт», ООО «Черниговгаз сбыт», ООО «Уманьгаз сбыт», ООО «Черкассыгаз сбыт» и ГП «КиевГазЭнерджи». Эти компании могли нарушить действующее законодательство страны, заявили в пресс-центре АМКУ.

«Ценовые предложения ответчиков-монополистов <...> в среднем превышали цены их конкурентов на рынке до 40%», — говорится в сообщении.

Данные комитет приводит за период с ноября прошлого года по январь текущего. На Украине уже третью неделю продолжаются протесты против высокой стоимости голубого топлива, передает радио Sputnik.

Шокирующим ростом тарифов на газ взгляд украинцев отводят от еще более крупных проблем, выяснил корреспондент Федерального агентства новостей. Власти страны используют ситуацию в корыстных целях, уверены эксперты.