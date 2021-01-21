Интересная ситуация: политолог возлагает надежды на противостояние Байдена и Трампа

Джо Байден будет разрушать все, что сделал Дональд Трамп, заявил в комментарии ФАН военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

Демократ Джо Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января, его помощница Камала Харрис стала первой женщиной в истории страны, занявшей пост вице-президента США. В первые часы президентства Байден уже отменил ряд указов своего предшественника. Байден приостановил строительство стены на границе с Мексикой, отменив при этом режим ЧП из-за ситуации на границе, введенный Трампом в феврале 2019 года. 46-й президент вернул Соединенные Штаты во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату. Кроме того, он разрешил гражданам некоторых мусульманских стран въезжать на территорию США.

Политолог Иван Коновалов придерживается мнения, что политика Джо Байдена сейчас будет противоположна деятельности Дональда Трампа.

«То, что делает сейчас Байден, — это скорее реакция на действия Трампа. Байден проводит мероприятия, угодные демократическому сообществу и именно партии демократов, которая противостояла Трампу. Первые принятые им решения не определяют его дальнейшую политику. Пока это реверансы в сторону демократов», — сказал Коновалов.

Эксперт объяснил, что для России сейчас важно отношение нового лидера США к Договору о стратегических наступательных вооружениях. Ранее Москва предложила новой администрации главы Белого дома продлить Договор СНВ без предварительных условий. Выдвинутый Байденом на пост госсекретаря американский государственный деятель Энтони Блинкен эту идею выдвигал еще до инаугурации Байдена.

«Американская политика последние годы сводилась к тому, чтобы разрушить все договоры. Сейчас возникла ситуация, когда Байден все-таки продлит Договор о стратегических наступательных вооружениях. Этот договор касается нас и баланса сил во всем мире. Здесь Байден снова поступит в угоду демократам, лишь бы доказать, что он не наследник Трампа. И он совершит еще массу поступков исходя из этого», — считает он.

Коновалов надеется, что противостояние Байдена и Трампа выльется во что-то позитивное для мира.

«Байден будет разрушать все, что ранее делал Трамп. Мы сталкиваемся с такой интересной ситуацией, как в математике, когда минус на минус дает плюс. Трамп все время минусовал. По отношению к Трампу Байден тоже сейчас будет минусовать. В итоге будем надеяться, что сложится некий плюс по отношению к сохранению мирового баланса сил», — отметил политолог.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что особых перемен в американской политике по отношению к России с приходом Байдена к власти ждать не стоит. По его словам, «системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики». На днях кандидаты на пост глав Пентагона и Госдепа Ллойд Остин и Энтони Блинкен сделали ряд заявлений, касающихся политики новой администрации Белого дома в адрес России и Китая. В частности, Блинкен назвал Москву одной из «угроз» Соединенных Штатов.