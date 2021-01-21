Закон Российской Федерации гласит, что дееспособным становится всякий ее гражданин, достигший возраста 18 лет. Причем эта процедура происходит по умолчанию, в автоматическом режиме и не требует от человека каких-либо специфических действий. Вместе с тем, согласно все тем же законодательным нормам, существуют и исключения из этого правила: наличие определенных заболеваний может стать причиной ограничения гражданина в правах. Как правило, такие заболевания возникают в результате старости либо психических отклонений.

Так как нездоровый человек может совершить действия, способные причинить материальный или физический вред как ему самому, так и окружающим, его признают недееспособным. По закону такому человеку, вне зависимости от его возраста, назначают официального опекуна. Что может стать причиной недееспособности либо ограниченной дееспособности, как признать гражданина недееспособным и куда необходимо для этого обращаться? На эти и другие важные вопросы отвечает адвокат Владимир Атапин.

Что подразумевают под дееспособностью и недееспособностью

Дееспособность определяют как способность человека приобретать и реализовывать в результате своих действий гражданские права, а также формировать для себя и исполнять обязанности гражданина. Полностью дееспособным человек становится с наступлением совершеннолетия, а при вступлении в брак до достижения 18-летнего возраста — с момента заключения брака (согласно ст. 21 ГК РФ). Недееспособным можно считать гражданина, который не в состоянии осознавать собственные действия, понимать их и держать под контролем, а также руководить ими.

Основываясь на подобной формулировке недееспособного гражданина, дипломированный психолог или коуч-профессионал мог бы сказать, недееспособными являются едва ли не 99% людей, которые, не слишком заботясь о последствиях, ведут нездоровый образ жизни, нервничают и раздражаются по пустякам, сварливы, завистливы и вредят как самому себе, так и окружающим. Поэтому и дееспособность и недееспособность в общечеловеческом смысле — понятия довольно размытые и субъективные. Как следствие — для признания человека недееспособным без особого законодательного режима обойтись совершенно невозможно.

С какой целью человека могут признать недееспособным?

«В первую очередь признание гражданина полностью или ограниченно недееспособным направлено на защиту его самого от его же собственных действий, способных ему навредить, — объяснил Владимир Атапин. — Надо сказать, что в нашей стране лишение родственников дееспособности в целом не одобряется обществом, ведь многие люди считают, что основным мотивом для этого служит жадность, желание присвоить себе имущество больного: квартиру, дачу, автомобиль и так далее. Однако во многих случаях признание психически нездорового человека недееспособным — это как раз единственный способ надежно защитить его от недобросовестных торговых агентов, риелторов и прочих мошенников. Ведь только через ограничения гражданина в правах можно запретить ему совершение тех или иных сделок на невыгодных для него условиях, а в некоторых случаях — и вовсе добровольную передачу преступникам своего дорогостоящего имущества, которую в здравом уме он никогда бы не осуществил. Поэтому, признав своего близкого человека недееспособным, вы сможете сохранить ему и кошелек и жизнь».

На каких основаниях человека могут признать недееспособным

Основания для признания человека недееспособным определяет, в частности, статья 282 ГПК Российской Федерации, которая гласит, что для лишения гражданина дееспособности существует единственная причина — наличие у него серьезного расстройства психики, несущего последствия в виде неспособности осуществлять руководство собственными действиями. Принято выделять несколько видов таких заболеваний:

психические заболевания, существующие у человека с самого рождения. Ребенок-инвалид с таким заболеванием по достижении совершеннолетия подлежит лишению дееспособности в общем порядке;

психические отклонения, появившиеся ввиду травмы. Наиболее часто такие отклонения развиваются как реакции на травмы головного мозга;

заболевания психики, возникающие и развивающиеся по мере приближения человека к старости. К примеру, людям зачастую приходится задумываться о том, как признать недееспособным пожилого человека-родственника: данную процедуру можно инициировать ввиду развития старческой деменции у пожилых.

Каким образом можно признать человека недееспособным

Руководствуясь п. 1 ст. 29 ГК РФ и ч. 2 ст. 281 ГПК РФ в ответе на вопрос о том, как признать человека недееспособным и с чего начать, чтобы инициировать данную процедуру, следует сказать, что только суд является органом, признающим гражданина недееспособным, — основанием для этого служит заявление близкого человека либо медицинской организации. При этом гражданин, в отношении которого планируется процедура лишения дееспособности, не вправе прийти в суд с заявлением о признании самого себя недееспособным — закон этого не предусматривает.

Судебных органов существует немало. Так какой же именно суд может признать гражданина недееспособным?

«Заявление подают в районный суд общей юрисдикции, который находится по месту жительства человека, признаваемого недееспособным. Также на основании ч. 4 ст. 281 ГПК РФ можно подать его по месту расположения психиатрического учреждения или психоневрологического интерната, в который помещен гражданин», — уточнил Владимир Атапин.

В заявлении вы должны указать основания, на которых гражданин должен быть лишен дееспособности — то есть подтвердить официальное наличие у него психического расстройства. Помимо заявления в суд для того, чтобы признать недееспособным близкого человека, вам также потребуется собрать и предоставить следующие документы и приложения:

свидетельства из ЗАГС, которые подтверждают родственные отношения заявителя с лицом, в отношении которого написано заявление;

заключение психиатра, справка из психоневрологического учреждения, справка об инвалидности по причине психического расстройства и так далее;

ходатайство о судебно-психиатрической экспертизе;

ходатайства о получении документов медицинского характера, которые могут быть предоставлены лишь по официальному запросу судебного органа;

квитанция об уплате госпошлины или ходатайство об уменьшении ее размера, предоставлении отсрочки и так далее;

уведомление о вручении копий всех приложенных документов лицам, принимающим участие в деле.

Можно ли признать недееспособным несовершеннолетнего?

Недееспособными могут быть официально признаны как взрослые граждане, так и несовершеннолетние дети 14-18 лет, в том числе те, кто приобрел дееспособность в результате вступления в брак или эмансипации (ст. 27 ГК РФ «Эмансипация»). Признание недееспособности несовершеннолетнего гражданина выполняется по аналогичному алгоритму.

До 14-летнего возраста ребенок не может быть признан недееспособным, так как в этом возрасте он имеет право совершать лишь небольшие по своей значимости сделки, поэтому не сможет нанести себе серьезного ущерба.

Как отличаются недееспособность и ограниченная дееспособность?

Следует знать, что существующий порядок признания человека недееспособным не распространяется на лиц, страдающих алкогольной или наркотический зависимостью, патологическим пристрастием к азартным играм и так далее. В отношении зависимых людей закон устанавливает особый судебный порядок частичной недееспособности. При этом ограничения дееспособности таких граждан существенно отличаются как с точки зрения судебного процесса, так и со стороны последствий этих ограничений.

В первом случае отличия заключаются в том, что в деле об ограничении дееспособности может также принять участие орган опеки и попечительства. Если же требуется доказать факт зависимости человека, то психиатрическая экспертиза необязательна — будет достаточно других доказательств, включая показания свидетелей, справку из наркологического диспансера и так далее.

«Что же касается юридических последствий, то от имени недееспособного различные сделки вправе совершать только опекун, в то время как гражданину, ограниченному в дееспособности, разрешено совершать бытовые сделки незначительного масштаба, однако все другие сделки он может осуществлять, лишь заручившись согласием попечителя. Кроме того, человек с ограниченной дееспособностью несет за это всю имущественную ответственность, равно как и за причиненный им вред как самому себе, так и другим людям», — добавил наш эксперт.

Кто может быть назначен опекуном недееспособного и каковы его права и обязанности?

В соответствии с законом, правом потребовать назначения себя опекуном совершеннолетнего недееспособного гражданина обладают его близкие родственники — родители, братья и сестры и так далее. Но при условии, что недееспособный проживал с ними совместно не меньше 10 лет. Опекуны служат законными представителями своих подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически важные действия.

Можно ли признать человека недееспособным после его смерти и для чего это может понадобиться?

Да, посмертно признать человека недееспособным можно. Чаще всего это случается в ходе оспаривания сделок, совершенных умершим, — например, завещания, договора дарения, купли-продажи и так далее.

«Однако это весьма непростая процедура, требующая множества серьезных доказательств — письменных документов, протоколов допроса свидетелей, видео- и аудиозаписей и тому подобного, на основании которых специалист может выполнить посмертную экспертизу и вынести справедливое заключение, — заметил Владимир Атапин.

В чем заключается ответственность за признание гражданина недееспособным, если он таковым не является?

Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения или другого судебного акта до четыре лет лишения свободы. Если же это повлекло тяжкие последствия, то виновному может грозить лишение свободы до 10 лет (ст. 305 УК РФ). За заведомо ложные показание свидетеля либо заключение или показание эксперта, показание специалиста в ходе досудебного производства, а также за фальсификацию доказательств по гражданскому делу предусмотрена, в том числе, ответственность в виде исправительных работ на срок до двух лет (ст. ст. 303, 307 УК РФ).

Можно ли оспорить свою недееспособность и как это сделать?

Человек, которого признали недееспособным, имеет право собственноручно либо с помощью адвоката обжаловать данное судебное решение, направив соответствующие жалобы в суды высших инстанций. Кроме того, можно пересмотреть уже закрытое дело в связи с изменившимися либо новыми обстоятельствами и получить шанс на то, что суд сможет отменить назначенную над гражданином опеку и восстановить его дееспособность.