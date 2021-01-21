В честь 77-летия снятия блокады Ленинграда: топ военных фильмов

27 января отмечается День воинской славы России — день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. Осенью 1941 года жители города лишились продовольствия, и начался голод. В Ленинграде ввели карточную систему выдачи еды для горожан. Норма хлеба для работающих составляла 250 граммов, а для остального населения — 125. Но несмотря на голод, жесточайшие условия, морозы и страх люди ценой собственной жизни отстаивали и обороняли родной Ленинград.

В ожидании дня 77-летия снятия блокады Ленинграда ФАН подобрал топ фильмов, которые рассказывают о боли, пережитой петербуржцами, и олицетворяют их внутреннюю силу.

«Жила была девочка», 1944 г. Этот художественный фильм режиссера Виктора Эйсымонта частично снимался еще в самом блокадном Ленинграде. Это история двух девочек пяти и семи лет — Кати и Насти, которые наравне со взрослыми переносили весь ужас блокады. Война не помешала им оставаться детьми и заниматься своими привычными, «детскими» делами.

Между игрой в куклы и пением они верно ждали весточек с фронта. С наступлением морозной северной зимы им приходилось ходить к Невской проруби для того, чтобы принести воды домой. На детские плечи легла ответственность ухаживать за изнемогающей матерью, которую в конечном итоге забрала война.

«Зимнее утро», 1966 г. Экранизация повести Тамары Сергеевны Цинберг «Седьмая симфония». Действия фильма происходили в блокадном Ленинграде. Юная девочка Катя во время бомбежки самоотверженно спасает маленького мальчика, впоследствии она начинает заботиться о нем и дает ему имя — Сережа. В госпитале, где работала Катя, она знакомится с офицером Вороновым.

Офицер рассказал ей о своей семье, которая погибла в начале войны, но, как оказалось, сын Воронова все-таки жив. Катя именно его спасла от неминуемой смерти.

В картине отлично передано чувство детского восприятия войны, а также показано, как желание выжить делало из детей взрослых, готовых ценой жизни спасать других людей.

«Вальс», 1969 г. Этот фильм рассказывает о людях, которые переживали постоянный голод в ожидании мирного неба.

Сюжет картины разворачивается в блокадном Ленинграде. Общая трагедия сплотила горожан, и в фильме показывают историю жителей одной коммунальной квартиры. Сострадая, они помогали друг другу переживать тяжести войны.

После смерти матери соседи забирают под свою опеку мальчика Петю. Подросток уезжает работать на завод и там встречает своего младшего брата Вову, которому стремится заменить отца.

«Дневные звезды», 1966 г. В основу фильма легла автобиографическая книга «Дневные звезды», написанная участницей блокады, писательницей Ольгой Берггольц. Она как никто другой смогла описать самые трудные годы жизни осажденного Ленинграда.

В сюжет фильма легла череда ее собственных воспоминаний: вереницы закутанных в шерстяные платки детей, еле передвигающихся, обезличенных и падающих людей на фоне легкой вальсовой музыки.

«Мы смерти смотрели в лицо», 1980 г. Сюжет фильма основан на реальных событиях — создании Аркадием Обрантом фронтового молодежного ансамбля.

Это история о непоколебимой вере в победу главного героя Бориса Корбута. До войны он работал балетмейстером. В городе он встречает бывших участников ансамбля, и его целью становится разыскать всех, кто остался в живых, и выступить перед бойцами, которые вернулись с передовой.