Киев, 21 января. В Сумской области Украины силовики задержали бойца ВСУ, который торговал ворованной взрывчаткой.

О задержании преступника сообщили в пресс-службе СБУ. Злоумышленника задержали бойцы подразделения «А» Центра спецопераций СБ Украины. Задержанный пытался сбыть три килограмма пластида с детонатором, из его дома сотрудники СБУ изъяли еще полтора килограмма взрывчатых веществ. По факту незаконного сбыта было возбуждено уголовное дело по статье 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

Произошедшее прокомментировал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, который отметил стремительное наполнение Украины оружием, что приведет к «плачевному итогу». По его словам, «вояки-атошники» торгуют не только взрывчаткой, но и гранатами и оружием по всей стране из-за попустительства сотрудников СБУ, которые небезвозмездно прикрывают продавцов перед законом.

«А то, что произошло сегодня – это делают видимость, что борются с рынком оружия. А на самом деле, наверное, куда хуже сегодня происходит на Украине», — заявил журналистам Журавко

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что ВСУ продолжает нести небоевые потери в Донбассе. На позициях 501-й отдельного батальона морской пехоты в районе поселка Ломакино из застрявшего в снегу автомобиля ЗИЛ-131 извлекли тело задохнувшегося бойца.

Издание «Царьград» передало, как недавнее похолодание отрицательно сказалось на боевом духе ВСУ. В районе Трехизбенки бойцы украинской армии начали похищать дизельные тепловые пушки, в других поселках они воруют дрова.