СК проверяет «Красавиа» из-за авиационного инцидента на взлетно-посадочной полосе

Красноярск, 21 января. В аэропорту Хатанга Красноярского края едва не произошла трагедия — самолет Ан-24 (рейс RA-46642) был вынужден уйти на второй круг, так как при заходе на посадку экипаж увидел человека, идущего по взлетно-посадочной полосе (ВПП). Командир воздушного судна сообщил диспетчеру и принял решение прервать посадку и вновь подняться в воздух, чтобы избежать столкновения.

Авиационный инцидент произошел 14 января в 14.00 по московскому времени. О человеке на полосе сразу было сообщено в правоохранительные органы, Транснадзор и Росавиацию. К счастью, пилоты благополучно ушли на второй круг, после чего приземлились в Хатанге.

«Как удалось установить, человеком оказался сотрудник аэропорта, — рассказал источник в Росавиации. — У него окончилась рабочая смена, живет он недалеко от аэродрома, поэтому решил срезать путь до дома, не обходя аэродром, а по взлетно-посадочной полосе. В свое оправдание сотрудник сказал, что не знал расписания рейсов, поэтому решил пройтись по полю аэродрома».

По результатам проверки будет вынесено решение не только по нарушителю, который поставил под угрозу жизнь 40 человек, но и по самому «Красавиа», поскольку он является оператором объекта.

Кстати, это не единственная проверка, касающаяся безопасности полетов авиакомпании «Красавиа». Ространснадзор и Росавиация проводят расследование авиационного инцидента, который мог окончиться плачевно, но прошел «мимо» СМИ. 10 ноября прошлого года на посадочной площадке Ванавара едва не разбился вертолет Ми-8т с пассажирами на борту. При взлете по маршруту Ванавара – Оскоба – Муторай – Оскоба – Ванавара отказал один из двигателей. Пилотам удалось посадить машину без жертв и пострадавших. Как выяснилось, двигатель совсем недавно проходил плановый ремонт на Уральском заводе. По предварительной версии, в него попала стружка и поломала винты.

Напомним, ФАН ранее писал, что следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выяснили причину столкновения двух самолетов в Гостилицах Ленинградской области. По словам руководителя ведомства Павла Выменца, самолеты взлетели с разницей в 26 секунд.