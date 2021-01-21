Президента Алжира прооперировали в Германии

Кельн, 21 января. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун перенес успешную операцию на ноге в Германии, пишет Libya 24.

Телевидение североафриканской страны впервые за две недели предоставило информацию о состоянии здоровья главы государства, который повторно проходит курс лечения в больнице Кельна. Немецкие врачи подтвердили, что операционное вмешательство прошло без осложнений. Ближайшие несколько дней он проведет под наблюдением медперсонала, после чего вернется на родину.

В период с октября 2020 года по январь 2021 года Абдельмаджид Теббун дважды покидал страну для поездки в Германию. Первый раз его госпитализировали в связи с COVID-19, а второй — из-за негативных последствий коронавирусной инфекции. Периодические отлучки президента в Европу привели к спекуляциям вокруг его состояния здоровья и способности управлять державой.

Алжирцы начали опасаться повторения истории правления бывшего лидера Абдельазиза Бутефлики в 2014—2019 годы, который несколько лет управлял страной из-за границы.