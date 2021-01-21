Владимир Соловьев напомнил о Гитлере в связи с перспективой санкций из-за Навального

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение подвернуть лично его санкциям из-за Алексея Навального.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что Европарламент намерен обратиться к ЕС с требованием остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за ареста Навального, а также ввести персональные санкции против физических и юридических лиц, которые «участвовали в решении об аресте и тюремном заключении» блогера. Кроме того, санкциям в связи с Навальным предложено подвергнуть журналиста Владимира Соловьева, который неоднократно критиковал главу ФБК (иноагент) в своих программах. Проект соответствующей резолюции уже имеется, сообщают немецкие СМИ.

Комментируя ФАН санкционную инициативу Запада, связанную с Навальным, Владимир Соловьев отметил, что «традиция» объявлять врагами журналистов идет от фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

«Насколько я помню, традиция идет от Гитлера, — отметил Соловьев в беседе с Федеральным агентством новостей. — Именно Гитлер объявил своим личным врагом [знаменитого советского радиожурналиста Юрия] Левитана. После Гитлера Европа пыталась с журналистами не воевать, то есть не вводить против них санкции, так как это крайне недемократично и противоречит всем представлениям о базовых европейских ценностях».

Отказ от этого базового принципа Соловьев связывает с тем, что в последнее время на Западе всячески пытаются извратить итоги Второй мировой войны.

«В связи с пересмотром итогов войны доходит уже и до таких «мелочей». Тем не менее, на мой взгляд, привязывать это к Навальному все-таки странно», — говорит телеведущий.

Соловьев понимает, какие «претензии» лично к нему может иметь Алексей Навальный.

«Ясно, почему Навальный против меня, — говорит Соловьев. — Я воплощаю все, что он ненавидит. Я еврей, а мы помним запись Навального (в соцсетях в 2008 году. — Прим. ФАН) «Первый тост за Холокост», и я антифашист. Не секрет, что Навальный разделяет социал-националистические идеи, о чем он в частности говорил немецким журналистам, описывая свои воззрения. Я не официальное лицо, я не государственный чиновник. Но, слушайте, если Европа решила вернуться к традициям Гитлера, — это крайне печально», — резюмировал Владимир Соловьев.

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан, а затем арестован до суда в связи с тем, что он нарушил правила поведения во время испытательного срока, определенного ему в связи с условным приговором по делу «Ив Роше». Представители многих западных стран обратились к России с требованием освободить Навального, однако российские политики и эксперты оценили эти демарши как вмешательство во внутренние дела нашей страны.

Мнение, к чему приведет требование остановить «Северный поток — 2» из-за Навального, высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Комментарий политика в ближайшее время будет опубликован на сайте ФАН.