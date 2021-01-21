Хищение смартфонов станет бессмысленным после изменений в законе «О связи»

Теперь нет смысла в воровстве дорогих мобильных телефонов или LTE-планшетов. Потерпевший заблокирует их немедленно, и смартфон превратится в тыкву, передает корреспондент ФАН.

По новым правилам, принятым изменениями в закон «О связи», абонент имеет право сообщить в ЕСИА сайта «Госуслуги» сведения о своем номере телефона и идентификаторе пользовательского оборудования (IMEI). Эти IMEI-номера не повторяются и уникальны для каждого устройства.

В случае утери или кражи телефона можно отправить информацию об утрате в ЕСИА, и оператор будет обязан отключить связь пользователю такого телефона, если подтвердится уникальность поданного IMEI.

Нововведения коснулись кибермошенников. Теперь оператор связи обязан прекратить оказание услуг связи абоненту при получении запроса или предписания от Роскомнадзора и правоохранительных органов в случае готовящегося или совершаемого преступления с использованием сетей связи. Блокировка осуществляется также по IMEI и абонентскому номеру.

Изменения в закон как никогда актуальны. По статистике МВД, в 2020 году количество преступлений с использованием Интернета и средств связи выросло в два раза.

В новом законе Госдума упростила процедуру заключения договоров связи. Теперь удаленщики и ограниченные в передвижении граждане смогут сменить оператора связи или получить сим-карту, в том числе виртуальную, без посещения офиса с помощью Единой системы биометрических данных или подписанием заявки простым SMS-сообщением.